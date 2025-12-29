Δυστυχώς τα νέα που ξεκίνησαν σαν φήμες το πρωί της Παρασκευής, έγιναν επιβεβαιωμένες ειδήσεις το βράδυ. Ο Θανάσης ο Κολοτούρος χάθηκε, στα Βαρδούσια, σε ένα τραγικό δυστύχημα, πεζοπορώντας προς την κορυφή Κόρακας. Μαζί του και η Δώρα Καπλάνη, φίλη και συνοδοιπόρος κι αυτή.

Ο Θανάσης ο δικός μας Θανάσης, του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας αλλά και του Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου.

Ο οδηγός σε πολλές εκδρομές του Συλλόγου μας παλιότερα, όταν ξεκινούσε την ενασχόλησή του με τα βουνά, το μέλος του Συμβουλίου του Συλλόγου για τέσσερα χρόνια, ο ακούραστος αναβάτης, ο καταπληκτικός φωτογράφος, ο αθλητής, ο φίλος.

Ο Θανάσης είχε τα τελευταία χρόνια ανέβει επίπεδο και δεν σταμάταγε να ανεβαίνει κορυφές και να καταπίνει χιλιόμετρα σε εμβληματικές διαδρομές.

Είχε ανεβεί όλες τις κορυφές της Κρήτης και πολλές στην υπόλοιπη Ελλάδα, με κανονικές αλλά, και με χειμερινές συνθήκες, είχε κάνει διάσχιση του Ε4 της Κρήτης, είχε πραγματοποιήσει μια μεγάλη διαδρομή στις Άλπεις, είχε κάνει το Lucian Way στην Τουρκία, και πολλές άλλες διαδρομές που πραγματικά ήταν δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς. Ήταν λες και προσπαθούσε να δει όσο το δυνατόν περισσότερα. Βουνά, φαράγγια, μεγάλες περιπατητικές διαδρομές, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος Σητείας, αποχαιρετά τον Θανάση και την Δώρα και εκφράζει τα Θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες τους αλλά και στις οικογένειες των άλλων δύο παιδιών που χάθηκαν μαζί τους.

Μόνη παρηγοριά ότι έφυγαν κάνοντας αυτό που αγαπούσαν.

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ