Με ιεροπρέπεια και σε ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης τελέσθηκε το βράδυ της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου 2025 η Ιερά Αγρυνία στην Ιερά Σταυρογηγιακή Μονή Παναγίας Ακρωτηριανής και Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Τοπλού Σητείας, για την εορτή της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας, της οποίας η αριστερά χείρα φυλάσσεται άφθαρτη στην Ιερά Μονή.

Στις ιερές ακολουθίες προεξήρχε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος περιστοιχούμενος από πλειάδα κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως. Ειδικότερα, τελέσθηκαν κατά την αγιορειτική τάξη οι ακολουθίες του Μικρού Αποδείπνου, του Μεγάλου πανηγυρικού Εσπερινού της εορτής και της Λιτής, του Όρθρου και της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας.

Μετά την Απόλυση της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος κ. Κύριλλος ευχήθηκε σε όλους ευλογημένα και ευφρόσυνα Χριστούγεννα με τη χάρη και τις πρεσβείες της αγίας μεγαλομάρτυρος και θαυματουργού Αναστασίας, επισημαίνοντας ότι το τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου της αποτελεί πηγή χάριτος, αγιασμού και ευλογίας για την ιστορική Ιερά Μονή της Παναγίας της Ακρωτηριανής και τους πολυάριθμους προσκυνητές της.

Στην ιερά Αργυπνία, κατά την οποία είχε τεθεί προς προσκύνηση και ενίσχυση των παρισταμένων πιστών το χαριτόβρυτο ιερό λείψανο της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας, έλαβαν μέρος ο Πανοσιολογιώτατος Ηγούμενος της Ι. Μονής Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, ο Πανοσιολ. Ηγούμενος της Ι. Μονής Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας Αρχιμ. Παΐσιος Δερμιτζάκης, ο Παν/τος Προηγούμενος της Ι. Μονής Τοπλού Αρχιμ. Φιλόθεος Σπανουδάκης, ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Φιλήμων Μπέτσος, ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Πορφύριος Αγγελάκης, Εφημέριος της Ενορίας Ι. Κ. Ναού Αγίας Φωτεινής Ιεράπετρας, ο Αιδεσιμολ. Πρωτ. Φιλοκτήμων Αυγουστινάκης, Εφημέριος της Ενορίας Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σητείας, ο Αιδεσ. Πρωτ. Νικόλαος Παθιάκης, Εφημέριος της Ενορίας του Ι. Κ. Ναού Αγίας Αικατερίνης Σητείας, και ο Ιερολ. Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Έψαλλαν κατανυκτικά και μελωδικότατα οι Ιεροψάλτες της Μονής κ. Γεώργιος Τσικαλάκης και κ. Γεώργιος Μαρκογιαννάκης, συνεπικουρούμενοι από τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Πορφύριο Αγγελάκη, και εκκλησιάσθηκαν αρκετοί ευσεβείς χριστιανοί της περιοχής.