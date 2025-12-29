Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό Σητείας θα συναντήσετε διάφορες δράσεις που θα σας εντυπωσιάσουν.

Στα σπιτάκια των γρίφων θα σας περιμένουν η Αλίκη και ο Χάρυ Πότερ!

Το σπιτάκι των παραμυθιών θα έχει πάντα ανοιχτές τις πόρτες του για ακρόαση παραμυθιών του Άντερσεν όπως επίσης και το σπιτάκι του Αη Βασίλη …

Και στο σπιτάκι «καθρέφτη καθρεφτάκι μου» θα βάφουν Χριστουγεννιάτικα τα νυχάκια των μικρών κοριτσιών μας!

Στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα βρείτε επίσης … ζεστό κρασί και κάστανα από τα χεράκια των μελών του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Σητείας όπως πολλές γλυκιές λιχουδιές από το κατάστημα Κριθαράκης στη Σητεία!