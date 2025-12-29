Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό Σητείας θα συναντήσετε διάφορες δράσεις που θα σας εντυπωσιάσουν.
- Η Δήμητρα, η Σίντι, η Στεφανία και η Χουλιάνα θα σας περιμένουν στο Στέκι του Ρούντολφ για να σας προσφέρουν χαμόγελα, ζεστό σαλέπι και κανελάδα.
Ώρα 17.30
- Xριστουγεννιάτικο «Ho ho hormones» από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Σητείας!
- Παιχνίδια με σαπουνόφουσκες από τους φανταστικούς BANGO BONGO !!!!
Ώρα: 18.30
Στα σπιτάκια των γρίφων θα σας περιμένουν η Αλίκη και ο Χάρυ Πότερ!
Το σπιτάκι των παραμυθιών θα έχει πάντα ανοιχτές τις πόρτες του για ακρόαση παραμυθιών του Άντερσεν όπως επίσης και το σπιτάκι του Αη Βασίλη …
Και στο σπιτάκι «καθρέφτη καθρεφτάκι μου» θα βάφουν Χριστουγεννιάτικα τα νυχάκια των μικρών κοριτσιών μας!
Στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα βρείτε επίσης … ζεστό κρασί και κάστανα από τα χεράκια των μελών του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Σητείας όπως πολλές γλυκιές λιχουδιές από το κατάστημα Κριθαράκης στη Σητεία!
Και μην ξεχνάτε τα δωράκια σας από τα μικρά μαγαζάκια του χωριού!