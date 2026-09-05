Ένα πρόγραμμα μέτρων με κόστος 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 και 3,5 δισεκατομμύρια για το 2030, που, όπως είπε, δεν βάζουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία και είναι το μέρισμα ανάπτυξης για όλους, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέλαβε 7 δεσμεύσεις για την τρίτη τετραετία και μίλησε για τα 10 άλματα ως το 2031. Δήλωσε ότι ο ίδιος τήρησε τη “Συμφωνία Αλήθειας” που είχε υπογράψει πριν 8 χρόνια για να πάει ο τόπος μπροστά και τώρα στέκεται απέναντι στους πολίτες με μία νέα συμφωνία, που την ονομάζει “Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας”, φιλοδοξώντας να υπηρετήσει το άλμα προς την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα.

Ταυτόχρονα έθεσε τα διλήμματα των εκλογών, λέγοντας «ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει την ανοδική τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλεια της εν μέσω διεθνών κυματισμών».

Για την αντιπολίτευση ο πρωθυπουργός είπε ότι «με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακαστολόγητες υποσχέσεις της. Οι πρωταγωνιστές της θυμίζουν τον στίχο που ταιριάζει γάντι σε λαοπλάνους, ιδίως σε κάποιον που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και με το Μετρό του, που ήταν και τα δύο μουσαμάδες: “Ωραία που τα λες μα έλα που σε ξέρω”».

Σε όσους σκέφτονται να στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας στην κάλπη είπε το εξής: «Ας γνωρίζουν ότι, με μία τέτοια στάση, τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει το μήνυμα. Η μάχη είναι μία, χωρίς δικαίωμα στο λάθος, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους».

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

-Μείωση τεκμηρίων για συνεπείς, με απαλλαγή από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού-Ισχύει από 2026 (δηλώσεις 2027)

-Μείωση τεκμηρίων κατά 50% για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων (2.200 στη Δυτ. Μακεδονία)

Παράδειγμα: επιχείρηση εστίασης 15 ετών με 5 εργαζόμενους και 105.000Euro μισθοδοσία. Κέρδος 2.534Euro/έτος

-Μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% (από 55% σήμερα)(Φορολογικό έτος 2027)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

– Ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5% (φορολογικό έτος 2028) μέχρι να φτάσει στο 50% (από 80% σήμερα)

-Μεταφορά 1,5 δις Euro από ΤΑΑ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις: (1,1 δις Euro δανειοδοτικό-400 εκ. Euro εγγυοδοτικό)

-Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος στην Περιφέρεια (Φορολογικό έτος 2026), μείωση 50% σε Αττική το 2028 και κατάργηση το 2029.

Παράδειγμα: επιχείρηση λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη πλήρωνε 1.600Euro, από το 2027 πληρώνει 0Euro

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

-Αύξηση σε 400Euro (+100Euro) καθαρά από Νοέμβριο 2026 της μόνιμης ετήσιας ενίσχυσης, διεύρυνση περιμέτρου – δικαιούχοι όλοι άνω των 65 ετών

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

-Αύξηση κατώτατου μισθού σε 1.000Euro (1.300Euro με τριετίες) μέχρι τον Ιανουάριο 2028

-Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου κατά ακόμη 0,5 μονάδες από Απρίλιο 2027 (μαζί με την αύξηση του κατώτατου).

Παραδείγματα: νέος με βασικό, όφελος 414 Euro το 2027 και 1.040 Euro το 2028.Υπάλληλος με 3 τριετίες με 959Euro καθαρά, θα δει αύξηση 1.055Euro το 2028.

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

-Επίδομα Χριστουγέννων 500 Euro (μικτά) από Δεκέμβριο 2027

-Νέες αυξήσεις μισθών 80Euro/μήνα (μικτά) έως Ιανουάριο 2028 λόγω αύξησης κατώτατου μισθού.

Παράδειγμα: Υπάλληλος 40 ετών, με 2 παιδιά και καθαρό μισθό 1.447Euro θα δει αύξηση 562Euro καθαρά το 2027 και επιπλέον 402Euro το 2028: σύνολο 964Euro.

ΑΓΡΟΤΕΣ

-Μηδενισμός συντελεστή φόρου εισοδήματος ως 20.000Euroγια επαγγελματίες αγρότες από το φορολογικό έτος 2026.

-Το ελάχιστο αφορολόγητο αυξάνεται κατά 13.571Euro, στα 22.204Euro.

Παραδείγματα:-αγρότης με έσοδα 20.000Euro πλήρωνε: 1.183Euro – τώρα θα πληρώνει 0Euro-αγρότης με έσοδα 30.000Euro πλήρωνε: 5.083Euro – τώρα θα πληρώνει 2.183Euro

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

-Δημιουργία «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (για νεογέννητα ως 2 ετών). Το κράτος θα καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν και οι γονείςως 1.200Euro ετησίως – όριο που αυξάνεται 10% ανά 5ετία. Στα 18 έτη ο κουμπαράς θα ξεπερνά τις 60.000Euro

-Τρίτεκνοι: Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως τα 20.000Euro(από φορολογικό έτος 2027)Το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 11.000Euro, στα 25.364Euro.

Παράδειγμα: τρίτεκνος με 20.000Euro εισόδημα πλήρωνε φόρο 620Euro – θα πληρώνει 0Euro

-Πολύτεκνοι: Αύξηση επιδόματος γέννησης 1.000Euro/ανά επιπλέον τέκνο. Ισχύει για γεννήσεις μετά τον Ιανουάριο 2026. Για 4ο παιδί από 3.500Euro στα 4.500Euro. Για 5ο παιδί από 3.500Euro στα 5.500Euro κοκ

-Τιμαριθμοποίηση (από 2027) των αναπηρικών επιδομάτων. Αφορά 218.000 πολίτες με μέσο ετήσιο όφελος 220Euro

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ

-Πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δις Euro μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

-Αύξηση φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15% για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός Ε.Ε. (πχ Κίνα, Τουρκία, Ισραήλ)

-Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους (από 1.500) και ως 2.200 (από 1.700) στη Δυτική Μακεδονία από το 2027

ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

-Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30%σταδιακά από 2027 ως 2029. Από Ιανουάριο 2027 μείωση 50% σε χρεώσεις ΥΚΩ σε οικιακούς λογαριασμούς.

«Τα 10 άλματα ως το 2031»

1. Ανάπτυξη μέσω αύξησης της παραγωγικότητας. Ως το 2031 η μεταποίηση να φτάσει στο 12% του ΑΕΠ – 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στον βιομηχανικό αυτοματισμό και την Τεχνητή Νοημοσύνη – Οι επενδύσεις να σημειώσουν νέο ρεκόρ.

2. Ένα κράτος κανόνων κι όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων μέσα από «παραθυράκια» συναλλαγών – Αιχμή η Συνταγματική Αναθεώρηση.

3. Η Ελλάδα στα 10 πρώτα ευρωπαϊκά κράτη σε ταχύτητα και ποιότητα Δικαιοσύνης – με τον Ψηφιακό Φάκελο Δικαστών, τη δυνατότητα κάθε πολίτη να παρακολουθεί την υπόθεσή του, διπλασιασμό εξωδικαστικών επιλύσεων, επέκταση του νέου Δικαστικού Χάρτη και τη Διοικητική Δικαιοσύνη.

4. Στην Παιδεία το Νέο Σχολείο και η καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου ως κεντρική πύλη προς το Πανεπιστήμιο.

5. Προσιτή κατοικία για όλους, ιδίως για τη νέα γενιά. Αρχικά, με τη διάθεση 20.000 νέων ή ανακαινισμένων σπιτιών, με 8.500 επιπλέον φοιτητικές κλίνες, με ακόμη 10.000 δικαιούχους στα προγράμματα πρώτης κατοικίας, με 2.000 καινούργια διαμερίσματα στα στελέχη των ΕΔ και με νέο φορέα στεγαστικής πολιτικής για την αξιοποίηση της δημόσιας και δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

6. Αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα και της περιφέρειας. Μέσα από αύξηση της παραγωγικότητας ανά στρέμμα και εργαζόμενο με στόχο πιο πολλές εξαγωγές. Με αναδασμούς, Γεωπληροφοριακό Μητρώο Αγροτικής Γης, «Γεωργία ακριβείας». «Έξυπνη» άρδευση, περισσότερα θερμοκήπια και συνεργατικά σχήματα, αγροδιατροφικά κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας, Αγροτικά Λύκεια και νέα Αγροτικά Εκπαιδευτικά Κέντρα.

7. Πράσινη και Ανθεκτική Ελλάδα. Με το Κτηματολόγιο και τις Πολεοδομίες, με ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, των ΑΠΕ και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, τη διαχείριση του νερού (ενοποιώντας 700 διάσπαρτους φορείς εκτός ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, κεντρικό σχεδιασμό των έργων, με ψηφιακή παρακολούθηση απωλειών και σύνδεση των τελών με τη σωστή χρήση).

8. Δημόσια Διοίκηση από τις καλύτερες στην Ευρώπη στην ποιότητα υπηρεσιών, την ψηφιακή διακυβέρνηση και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Με καθολική κατάργηση γραφειοκρατίας, τεχνολογία που απλοποιεί την καθημερινότητα σε Υγεία, Παιδεία, παρακολούθηση των τιμών, αστυνόμευση των δρόμων.

9. Κοινωνικό Κράτος: Ποιοτική προσχολική απασχόληση με 50.000 επιπλέον δικαιούχους vouchers – Καθολική εφαρμογή των «Νταντάδων της Γειτονιάς» – Μακροχρόνια φροντίδα σε 400.000 ηλικιωμένους – Δωρεάν οδοντιατρικοί έλεγχοι από το 2027 σε 282.000 παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών – Στοχευμένη διεύρυνση από τον ΕΟΠΥΥ της αποζημίωσης των Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης στους ασθενείς με Διαβήτη Τύπου 2.

10. Ισχυρή Πατρίδα: το 2030 θα ολοκληρώνει το τεράστιο πλάνο ενίσχυσης της άμυνάς της. Rafale, Belharra, μαχητικά F-35, «Ασπίδα του Αχιλλέα», νέα Canadair της Πολιτικής Προστασίας, σύγχρονη και καλά εκπαιδευμένη Αστυνομία.