Με την καθιερωμένη τέλεση του αγιασμού, όπως άλλωστε επιτάσσει η παράδοση πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής σεζόν, η ΑΕ Νεάπολης συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της μεγάλης πρόκλησης της Γ’ Εθνικής.

Πριν από την έναρξη της προπόνησης της Τετάρτη, πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός στο στάδιο «Περικλής Μελιδονιώτης», από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου κ.κ. Γεράσιμο, ο οποίος τέλεσε την ακολουθία μαζί με τον π’ Εμμανουήλ Καστανό και τον διάκονο Γεώργιο Αλέξη.



Το «παρών» έδωσαν και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτικής ζωής του νομού, δείχνοντας τη στήριξη και το ενδιαφέρον τους για τη φετινή προσπάθεια της ΑΕΝ.



Συγκεκριμένα, στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Μαυρής, ενώ τον Α’ Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή Λασιθίου Γιάννη Πλακιωτάκη εκπροσώπησε ο Νίκος Δολαψάκης. Παρών ήταν επίσης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης, Δημήτρης Γαλανάκης.

