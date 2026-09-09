Ένα διπλό, ισχυρό πλήγμα καλείται να αντιμετωπίσει αυτή την εβδομάδα ο τουριστικός και μεταφορικός κλάδος της Κρήτης. Η κορύφωση της φθινοπωρινής τουριστικής σεζόν επισκιάζεται από την ανακοίνωση δυναμικών κινητοποιήσεων, αλλά και από τη γενικευμένη αγανάκτηση για την εξέλιξη των έργων στον Βόρειο Οδικό Άξονα. Η εικόνα του νησιού ως κορυφαίου διεθνούς προορισμού δοκιμάζεται έντονα, με τους τοπικούς φορείς να εκπέμπουν πλέον σαφές τελεσίγραφο προς την Πολιτεία.

Όπως αναφέρεται σε ρεποτάζ του Μιχάλη Ατσαλάκη στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, χωρίς την εξυπηρέτηση αφίξεων, αναχωρήσεων, εκδρομών και επιβατών κρουαζιέρας από τουριστικά λεωφορεία θα μείνει το νησί την Πέμπτη 10 και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης προκήρυξε 48ωρη στάση εργασίας, διαμαρτυρόμενος για την ασφυκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από το ράλι στις τιμές των καυσίμων και την κατακόρυφη αύξηση των λειτουργικών δαπανών. Όπως εξηγούν οι επαγγελματίες του χώρου, πολλές από τις συμβάσεις με τα τουριστικά γραφεία είχαν συναφθεί σε εντελώς διαφορετικές οικονομικές συνθήκες, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να αδυνατούν πλέον να απορροφήσουν τις σαρωτικές ανατιμήσεις.

Από την κινητοποίηση εξαιρούνται αποκλειστικά τα λεωφορεία που καλύπτονται από ενεργές συμβάσεις ως μισθωμένα, καθώς και εκείνα που εκτελούν μεταφορές προσωπικού των ξενοδοχειακών μονάδων.

Η πορεία

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της διαμαρτυρίας ορίζει ότι η κεντρική συγκέντρωση όλων των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 8 το πρωί στο Παγκρήτιο Στάδιο. Από εκεί, τα λεωφορεία θα κινηθούν συντεταγμένα, διασχίζοντας την Παραλιακή Λεωφόρο, την Εθνικής Αντιστάσεως, την οδό Παπανδρέου και τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, με τελικό προορισμό την Πλατεία Ελευθερίας.

Στο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης θα γίνει η επίσημη κατάθεση ψηφίσματος με τα αιτήματα του κλάδου. Αμέσως μετά, η μηχανοκίνητη πορεία θα κατευθυνθεί μέσω της Λεωφόρου Ικάρου προς το Αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου τα βαρέα οχήματα θα παραμείνουν συγκεντρωμένα παραλύοντας συμβολικά τον χώρο.

Την Παρασκευή, δεύτερη ημέρα της στάσης εργασίας, δεν θα υπάρξει νέα πορεία, αλλά τα οχήματα θα παραμείνουν ακινητοποιημένα πέριξ του αεροδρομίου.

Οριακή κατάσταση

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Στράτος Μαγκουσάκης, περιγράφει μιλώντας μια οριακή κατάσταση. Ξεκαθαρίζει πως ο κλάδος δεν αντέχει άλλο και διεκδικεί ουσιαστικές και μόνιμες παρεμβάσεις, απορρίπτοντας ως ανεπαρκή μέτρα όπως μια μικρή επιδότηση της τάξης των δέκα λεπτών στα καύσιμα.

Ζητά επίσης την κατανόηση της κοινωνίας για το αναπόφευκτο κυκλοφοριακό έμφραγμα, που θα προκληθεί, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν αγώνα επιβίωσης για εκατοντάδες οικογένειες.

Έργα ΒΟΑΚ

Την ίδια στιγμή, το δεύτερο μεγάλο μέτωπο που έχει εξοργίσει τον τουριστικό κόσμο αφορά το κυκλοφοριακό χάος που προκαλούν τα έργα του ΒΟΑΚ.

Ο Πρόεδρος των Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, υπογραμμίζει πως η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Παρά τις επιστολές προς τον πρωθυπουργό από τον περασμένο Μάιο, δεν έχει υπάρξει καμία ανταπόκριση.

Οι επαγγελματίες καταγγέλλουν ότι ο υφιστάμενος δρόμος παραδόθηκε εν λευκώ στον κατασκευαστή, με αποτέλεσμα να σημειώνονται αυθαίρετες διακοπές κυκλοφορίας σε ώρες αιχμής, χωρίς καμία προειδοποίηση. Τουρίστες χάνουν πτήσεις, εκδρομές ακυρώνονται και η διεθνής εικόνα του νησιού υποβαθμίζεται σε μια κρίσιμη περίοδο.

Οι τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα του νέου αυτοκινητόδρομου για την οδική ασφάλεια και την ανάπτυξη του νησιού, όμως ξεκαθαρίζουν πως η ανοχή στην προχειρότητα έχει τελειώσει. Απαιτούν πλέον από την Πολιτεία ουσιαστική συνεργασία, έγκαιρη ενημέρωση πριν από κάθε κυκλοφοριακή ρύθμιση και τον αυστηρό προγραμματισμό των βαρέων εργασιών, όπως οι εκρήξεις, αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες.

Αν δεν υπάρξει άμεση συμμόρφωση και σεβασμός στην καθημερινότητα της Κρήτης, προειδοποιούν με νομικές διεκδικήσεις για τις οικονομικές ζημιές που υφίστανται, αφήνοντας ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο για περαιτέρω κινητοποιήσεις.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ