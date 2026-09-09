Με συγκίνηση αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Βουλευτής Λασιθίου και Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος συνδεόταν μαζί του με μια μακρόχρονη προσωπική φιλία. Ο ίδιος, σε δήλωσή του για την απώλεια του γνωστού τραγουδιστή, αναφέρει:

“Με τον Γιώργο Μαζωνάκη μας συνδέουν τα κοινά παιδικά μας καλοκαίρια στη Σητεία. Μας συνδέει μια ειλικρινής φιλία που σφυρηλατήθηκε επι δεκαετίες, μακριά απ τις λαμπερές πίστες ή τις πολιτικές εκδηλώσεις.

Η αναπάντεχη απώλειά του μας συντρίβει όλους! Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του”.