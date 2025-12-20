Στο Φαράγγι του Χαμαίτουλου στον Ξερόκαμπο πραγματοποιήθηκε η τελευταία εκδρομή του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας για την φετινή χρονιά. Πρόκειται για ένα όχι ιδιαίτερα γνωστό φαράγγι για αρκετούς ντόπιους, ενώ αντίθετα αρκετοί είναι οι επισκέπτες και δη οι αλλοδαποί της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι επισκέπτονται κάθε χρόνο την θερινή σεζόν και διασχίζουν το συγκεκριμένο φαράγγι με την ιδιαίτερη, άγρια ομορφιά.

Το Φαράγγι του Χαμαίτουλου ξεκινά από το ομώνυμο χωριό και καταλήγει στον Ξερόκαμπο, μία από τις πλέον όμορφες περιοχές του Δήμου Σητείας. Στην συγκεκριμένη εκδρομή την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου συμμετείχαν 17 άτομα, αριθμός ικανοποιητικός δεδομένης της περιόδου, όπου σε πλήρη εξέλιξη είναι η ελαιοκομική περίοδος στην ευρύτερη περιοχή της Σητείας, με την οποία δραστηριοποιούνται πολλοί άνθρωποι και βέβαια της εορταστικής περιόδου που διανύουμε με αυξημένες υποχρεώσεις για αρκετούς πολίτες.

Οι συμμετέχοντες δημιούργησαν μία μεγάλη παρέα -όπως συμβαίνει σε κάθε εξόρμηση του Συλλόγου- απολαμβάνοντας μία πολύ ωραία διαδρομή μήκους περίπου 7 χιλιομέτρων καθώς και το ιδιαίτερο τοπίο του φαραγγιού, όπως μας είπε ο Πρόεδρος του ΦΟΡΣ Σητείας κ. Αργύρης Σφενδουράκης. Και βέβαια η εκδρομή κατέληξε με καλή παρέα σε καφενείο του Χανδρά.

Ο αετός και το κατσικάκι

Η τελευταία για φέτος εξόρμηση του Συλλόγου περιλάμβανε και δύο ιδιαίτερα περιστατικά. Αρχικά όπως ανέφερε ο κ. Σφνεδουράκης, την απελευθέρωση στην διάρκεια της διαδρομής ενός αετού, ο οποίος είχε εντοπιστεί πριν περίπου δύο μήνες τραυματισμένος στην περιοχή της Τέντας. Περισυνελέγη, περιθάλφθηκε κι αφέθηκε ελεύθερος ξανά στο φυσικό του περιβάλλον με τον Νίκο Μαράκη μέλος της ομάδας εθελοντών της Σητείας -και της ομάδας εθελοντών θαλάσσιας χελώνας-, που συχνά διαχειρίζονται περιστατικά διάσωσης και περίθαλψης τέτοιων ειδών, να ενημερώνει σχετικά τους συμμετέχοντες.

Το δεύτερο περιστατικό συνέβη λίγο μετά την απελευθέρωση του αετού, όταν οι συμμετέχοντες στην εκδρομή εντόπισαν στην διάρκεια της διαδρομής ένα ετοιμοθάνατο κατσικάκι. Του έδωσαν νερό, το μετέφεραν και το παρέδωσαν σε ένα βοσκό προκειμένου να του δοθεί περαιτέρω φροντίδα.

«Ήταν μία ωραία εκδρομή με στιγμές συγκίνησης σε ό,τι αφορά τα δύο περιστατικά. Το φαράγγι είναι ωραίο, ιδιαίτερα στο τέλος της διαδρομής, στην έξοδο με ψηλά τοιχώματα εντυπωσιακά. Είναι ένα φαράγγι, το οποίο δεν είχαμε ξαναπεράσει».

Απολογισμός

Ολοκληρώθηκε λοιπόν το φετινό πρόγραμμα εξορμήσεων του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας, το οποίο περιελάμβανε πολλές εκδρομές στην συντριπτική τους πλειοψηφία με την συμμετοχή πολλών ατόμων, περισσότερων από τριάντα. Όπως ανέφερε ο κ. Σφενδουράκης, πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά φέτος 27 εκδρομές, όταν αντίστοιχα τα προηγούμενα δύο χρόνια ήταν 13 και 15. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία σχεδόν κάθε Κυριακή την ανοιξιάτικη και την φθινοπωρινή περίοδο, αφού τον χειμώνα και το καλοκαίρι λόγω καιρικών συνθηκών, η εκδρομική δράση είτε σταματά ή μειώνεται αισθητά.

Η πλειοψηφία των εκδρομών πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Δήμου Σητείας, αφού -όπως τόνισε ο κ. Σφενδουράκης- ο Σύλλογος εστιάζει στο να γνωρίσουν ντόπιοι κι επισκέπτες, το φυσικό κάλλος και συνολικά τις ιδιαιτερότητες της περιοχής του Δήμου Σητείας. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν εκδρομές σε περιοχές με ιδιαίτερα όμορφο φυσικό τοπίο, με φυσιολατρικές διαδρομές, με ιστορικά, πολιτιστικά στοιχεία, στις οποίες συμμετείχαν ντόπιοι, επισκέπτες μεταξύ των οποίων και αρκετοί αλλοδαποί αλλά και αρκετοί φοιτητές που διαμένουν στην Σητεία.

Επίσης έγιναν εκδρομές σε συνεργασία και με την εμπλοκή και Πολιτιστικών Συλλόγων, όπως πρόσφατα των Συλλόγων της Πραισού και των Παπαγιαννάδων, τους οποίους ευχαρίστησε για την φιλοξενία ο κ. Σφενδουράκης.

Πραγματοποιήθηκε επίσης ένα εξαιρετικό διήμερο φέτος εκτός Σητείας, στα Ανώγεια με ανάβαση στον Ψηλορείτη και την συμμετοχή 45 ατόμων.

«Συνολικά η τελευταία διετία ήταν πολύ παραγωγική, πραγματοποιήσαμε πολλές εκδρομές, επισκεφθήκαμε και γνωρίσαμε πολλά μέρη, γνωρίσαμε και μοιραστήκαμε όμορφες στιγμές με συνανθρώπους μας, κάναμε καλές φιλίες και παρέες. Εστιάσαμε στην ανάδειξη και την προστασία του φυσικού πλούτου της περιοχής μας», πρόσθεσε.

Τα σχέδια

Ο νέος κύκλος των εκδρομών του Συλλόγου θα ξεκινήσει και πάλι το νέο έτος. Το πρόγραμμα σχηματοποιείται αυτή την περίοδο και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και διήμερες εκδρομές. Αναμένεται να είναι έτοιμο και να ανακοινωθεί στα μέσα Ιανουαρίου.

Μάλιστα το 2026 είναι και χρονιά εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στις 18 Ιανουαρίου, στο Πολύκεντρο.

Την ίδια μέρα σε διαφορετικό χώρο θα πραγματοποιηθεί και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίττας του ΦΟΡΣ σε μία μεγάλη γιορτή που προετοιμάζεται. Εκ μέρους του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας ο κ. Σφενδουράκης ευχήθηκε σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές με υγεία και ευτυχία.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ