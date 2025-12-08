Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αγίου Νικολάου, το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής για το 2026. Στην εισήγησή του ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ Γ. Αστρουλάκης είπε:

«Το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της ΔΑΕΑΝ για το έτος 2026 αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης στρατηγικής των προηγούμενων ετών, ενσωματώνοντας τα διδάγματα από την εμπειρία του 2025 και προσαρμοζόμενο στις σύγχρονες τάσεις του τουρισμού. Μέσω της συστηματικής προβολής σε διεθνείς εκθέσεις, της διοργάνωσης αξιομνημόνευτων εκδηλώσεων, της ενίσχυσης της ψηφιακής παρουσίας και της ανάπτυξης στρατηγικών συνεργασιών, στοχεύουμε στην περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης του Αγίου Νικολάου ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα συμβάλει στη διατήρηση των υψηλών επιδόσεων της περιοχής, στην προσέλκυση νέων αγορών και δημογραφικών ομάδων, και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Παράλληλα, θα ενισχύσει τη συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τους άλλους τοπικούς φορείς, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο δίκτυο τουριστικής προβολής που θα ωφελήσει ολόκληρο το δήμο Αγίου Νικολάου.

Με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αυθεντικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ΔΑΕΑΝ δεσμεύεται να συνεχίσει να προάγει τον Άγιο Νικόλαο ως έναν προορισμό που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό και τις σύγχρονες τουριστικές υπηρεσίες, διατηρώντας παράλληλα τον ξεχωριστό χαρακτήρα και την ταυτότητά του».

Ο Πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ εξήγησε ότι το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής, που σκοπεύει να υλοποιήσει η ΔΑΕΑΝ το 2026, ακολουθεί τις κατευθύνσεις που έδωσε η Γενική Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ώστε να εγκριθεί σε κεντρικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα για το έτος 2026 στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη και εδραίωση του Αγίου Νικολάου ως σημαντικού τουριστικού προορισμού στην ανατολική Κρήτη. Η στρατηγική μας εναρμονίζεται πλήρως με το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης, συμβάλλοντας στον κοινό στόχο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και της προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, επεσήμανε.

Στρατηγικοί στόχοι

Στον σχεδιασμό του προγράμματος ελήφθησαν υπ’ όψιν, μεταξύ άλλων και οι εξής παράμετροι:

Οι πρόσφατες έρευνες επιβεβαιώνουν τις τάσεις προς τις θεματικές μορφές τουρισμού:

– Τουρισμός Περιπέτειας / Δραστηριότητες στη Φύση: Σύμφωνα με την έρευνα ABTA Holiday Habits 2025/26 (Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Μ. Βρετανίας) το 23% των Βρετανών ταξιδιωτών (κορυφαία αγορά για την περιοχή του Αγίου Νικολάου) δηλώνουν ότι επιλεγμένες δραστηριότητες περιπέτειας και outdoor activities επηρεάζουν την επιλογή προορισμού τους.

– Θαλάσσιος Τουρισμός: Η αγορά του yachting παρουσιάζει ανάπτυξη +8% ετησίως στη Μεσόγειο (European Boating Industry, 2024), με την Ελλάδα να κατέχει το 15% της συνολικής κίνησης.

– Επιμήκυνση τουριστικής περιόδου: Το 67% των Γερμανών ταξιδιωτών προτιμούν πλέον ταξίδια εκτός Ιουλίου-Αυγούστου για καλύτερες τιμές και λιγότερο πλήθος (FUR Reiseanalyse 2025).

Το γεωπολιτικό περιβάλλον παραμένει ασταθές, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να επηρεάζει τις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή να δημιουργούν αβεβαιότητα. Ταυτόχρονα, η κλιματική αλλαγή με τα ακραία καιρικά φαινόμενα (πυρκαγιές, πλημμύρες, καύσωνες) αποτελεί σοβαρή πρόκληση για τους μεσογειακούς προορισμούς και απαιτεί ενίσχυση των μηνυμάτων ασφάλειας και ετοιμότητας.

Ανταγωνιστικό Περιβάλλον

Επισημαίνοται επίσης οι ευρύτεροι διεθνείς κά. παράγοντες που επηρεάζουν το τουριστικό προϊόν: Ο ανταγωνισμός στη Μεσόγειο εντείνεται συνεχώς. Η Τουρκία, με εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και επενδύσεις σε νέες υποδομές, προσελκύει σημαντικό μερίδιο της ευρωπαϊκής αγοράς. Η Κροατία, με την ένταξή της στη ζώνη Schengen και την υιοθέτηση του ευρώ έχει ενισχύσει την προσβασιμότητά της και προσελκύει αυξανόμενο αριθμό τουριστών. Η Αλβανία αναδεικνύεται ως νέος κρυφός θησαυρός της Μεσογείου, προσφέροντας παρθένες ακτές και χαμηλές τιμές. Ακόμα και εντός της Ελλάδας, οι Κυκλάδες, η Ρόδος και άλλοι προορισμοί ανταγωνίζονται για το ίδιο κοινό.

Σε αυτό το περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού, η διαφοροποίηση και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε προορισμού γίνεται κρίσιμη. Η συνεχής προβολή, η καινοτομία στο προσφερόμενο προϊόν και η διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διατήρηση του μεριδίου αγοράς.

Η εποχικότητα

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στο σκεπτικό του συντάκτη του προγράμματος, η Κρήτη και ο Δήμος Αγίου Νικολάου αντιμετωπίζουν και σημαντικές προκλήσεις.

Η υπερσυγκέντρωση της τουριστικής κίνησης στους καλοκαιρινούς μήνες δημιουργεί πίεση στις υποδομές και το περιβάλλον, ενώ η εποχικότητα επηρεάζει αρνητικά την απασχόληση και την τοπική οικονομία τους χειμερινούς μήνες. Η ανάγκη για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και ανάπτυξη θεματικών/ εναλλακτικών μορφών τουρισμού είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Επιπλέον τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα (πυρκαγιές, πλημμύρες) υπογραμμίζουν την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση κρίσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συντονισμένη προσπάθεια προβολής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο αποκτά καθοριστική σημασία. Η ΔΑΕΑΝ, ως φορέας προβολής του Αγίου Νικολάου, συμβάλλει ουσιαστικά στον κοινό στόχο της διατήρησης του Αγίου Νικολάου και της Κρήτης ως κορυφαίου διεθνούς προορισμού, προβάλλοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και εμπλουτίζοντας το συνολικό τουριστικό προϊόν του νησιού με εναλλακτικές και θεματικές μορφές τουρισμού.

Κύριοι Στόχοι

Το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της ΔΑΕΑΝ για το έτος 2026 επιδιώκει:

– Την ανάδειξη της περιοχής ως αυθεντικού και ποιοτικού προορισμού διακοπών, με έμφαση στον θαλάσσιο και τον εναλλακτικό τουρισμό

– Τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος μέσω της προβολής του θαλάσσιου τουρισμού (ιστιοπλοΐα, καταδύσεις, αλιεία, SUP), του αθλητικού τουρισμού και του περιπατητικού τουρισμού

– Την ενίσχυση της σχέσης με το κοινό-στόχο μέσω εκδηλώσεων, διαδικτυακών καμπανιών και άμεσης επικοινωνίας

– Την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, προωθώντας τον προορισμό ως ιδανικό για επισκέψεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

– Την προβολή των μνημείων φύσης και πολιτισμού, καθώς και του θαλάσσιου και υποθαλάσσιου πλούτου της περιοχής

– Τη διατήρηση και βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα και τη φυσική ομορφιά του τόπου.

Στρατηγική Προσέγγιση

Η ΔΑΕΑΝ υιοθετεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας που συνδυάζει παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα προβολής. Η στρατηγική βασίζεται στο μάρκετινγκ εκδηλώσεων (event marketing), όπου η επικοινωνία με τον κοινό-στόχο γίνεται μέσα από διοργανώσεις που δημιουργούν αξιομνημόνευτες εμπειρίες και ισχυρή εντύπωση.

Τα γεγονότα και οι εκδηλώσεις που διοργανώνει δεν αποτελούν απλή διαφήμιση, αλλά την ολοκλήρωση ενός συνόλου επικοινωνιακών στοιχείων σε έναν κοινό άξονα. Στόχος είναι η δημιουργία διαρκούς και ισχυρής εντύπωσης για όλα όσα μπορεί να προσφέρει ο Άγιος Νικόλαος ως προορισμός. Η συμμετοχή του κοινού σε αυτές τις εκδηλώσεις δημιουργεί άμεση σύνδεση με τον προορισμό και ενισχύει την πιστότητα των επισκεπτών.

Αγορές – Στόχοι

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, έχοντας ως κύρια πύλη εισόδου το αεροδρόμιο Ηρακλείου, το οποίο απέχει λιγότερο από 1 ωρα από την πρωτεύουσα του (πόλη του Αγίου Νικολάου), στοχεύει κατ’ εξοχήν σε κοινό από τουριστικές αγορές που έχουν απ’ ευθείας σύνδεση με το αεροδρόμιο. Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Πολωνία, Ολλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ελβετία, Βέλγιο, Αυστρία, Τσεχία, Ρουμανία, Δανία κά.

Ταξιδιώτες από ΗΠΑ και Καναδά αποτελούν στρατηγικές αγορές-στόχους για τη ΔΑΕΑΝ, παρουσιάζοντας:

* Υψηλούς αριθμούς αφίξεων στην Ελλάδα μέσω απευθείας πτήσεων προς Αθήνα (πάνω από 1,2 εκατ. Αμερικανοί τουρίστες το 2024)

* Υψηλή Μέση Κατά Κεφαλήν Δαπάνη (ΜΚΔ): €1.400-1.800 ανά ταξίδι (INSETE, 2024), σημαντικά υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εξαιρετική αεροπορική και ακτοπλοϊκή συνδεσιμότητα της περιοχής του Αγίου Νικολάου με την Αθήνα μέσω των αεροδρομίων Ηρακλείου και Σητείας, καθώς και των λιμανιών Ηρακλείου και Σητείας, η προσέλκυση ταξιδιωτών από τη Βόρεια Αμερική στην περιοχή μας αποτελεί ρεαλιστικό και επιτεύξιμο στόχο.

Δράσεις προβολής 2026

Η ΔΑΕΑΝ θα συμμετάσχει σε επιλεγμένες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με έμφαση σε: Διεθνείς Εκθέσεις Yachting και Θαλάσσιου Τουρισμού, Διεθνείς Εκθέσεις Γενικού Τουρισμού, Εκθέσεις Εναλλακτικού Τουρισμού (περιπατητικός, αθλητικός, πολιτιστικός).

Στις εκθέσεις όπου η ΔΑΕΑΝ δε συμμετέχει ως συνεκθέτης, θα διαθέτει δικό της περίπτερο με τουριστικούς οδηγούς σε πολλές γλώσσες, οθόνες παρουσίασης, διαδραστικό υλικό και ενημερωτικά έντυπα για τη Μαρίνα, τις παραλίες, τα μονοπάτια και τις διοργανώσεις της περιοχής.

Ν.Τ.