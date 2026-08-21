Πραγματοποιήθηκε από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, παρουσία του Αντιδημάρχου Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη, η ορκωμοσία νέας μόνιμης Δημοτικής Υπαλλήλου, το πρωί της Παρασκευής 21/8 στη Λότζια.

Συγκεκριμένα πρόκειται για την Δέσποινα Γιαννάκη (κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών) που τοποθετείται στο Τμήμα Κοινοτικής Φροντίδας-Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Αποκεντρωμένη υπηρεσία με έδρα την Νέα Αλικαρνασσό) της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης, μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 4Κ/2020.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Γιώργος Αγριμανάκης καλωσόρισαν στο δυναμικό του Δήμου Ηρακλείου τη νέα υπάλληλο και της ευχήθηκαν υγεία και καλή δύναμη στα νέα της καθήκοντα.

Από τον Δήμο Ηρακλείου