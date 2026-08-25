Μία ξεχωριστή δράση Προσφοράς, Αλληλεγγύης και Ελπίδας πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της 3ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), με πρωτοβουλία της Μονάδας και του Σωματείου Πυροσβεστών «Τρεις Παίδες εν Καμίνω».
Στελέχη της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, νοσηλεύτριες του Κ.Υ. Ηρακλείου, εθελοντές της ΟΦΕΑΚ και του Συλλόγου «Η Παρέα της Αγάπης», με την υποστήριξη του Τμήματος Αιμοδοσίας του ΠαΓΝΗ, βρέθηκαν στη 3η ΕΜΟΔΕ και πραγματοποίησαν 36 λήψεις δειγμάτων σιέλου από εργαζόμενους της Μονάδας, οι οποίοι εγγράφηκαν στο Εθνικό και Παγκόσμιο Μητρώο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών.
Οι άνθρωποι που καθημερινά δίνουν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν τη ζωή και το φυσικό περιβάλλον, απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι η προσφορά τους δεν σταματά εκεί. Έγιναν οι ίδιοι φορείς ελπίδας και ζωής.
Η δωρεά μυελού των οστών μπορεί να χαρίσει μια δεύτερη ευκαιρία σε έναν συνάνθρωπό μας που δίνει τη δική του μάχη. Η εγγραφή είναι απλή, γρήγορη και ανώδυνη, με λίγες σταγόνες σιέλου.
Η 7η ΥΠΕ Κρήτης ευχαριστεί θερμά τον Διοικητή της 3ης ΕΜΟΔΕ, Αντιπύραρχο Μανώλη Ροβυθάκη, το προσωπικό της Μονάδας, τον Πρόεδρο του Σωματείου «Τρεις Παίδες εν Καμίνω» κ. Βασίλη Ανδρεαδάκη, καθώς και όλους τους εθελοντές για την εξαιρετική συνεργασία και την πολύτιμη προσφορά τους.
Η προσπάθεια συνεχίζεται!
Γίνε κι εσύ εθελοντής δότης μυελού των οστών.
Χάρισε ζωή. Χάρισε ελπίδα.
Από την 7ΥΠΕ
Από την 7ΥΠΕ