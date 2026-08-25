Μία ξεχωριστή δράση Προσφοράς, Αλληλεγγύης και Ελπίδας πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της 3ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), με πρωτοβουλία της Μονάδας και του Σωματείου Πυροσβεστών «Τρεις Παίδες εν Καμίνω».

Στελέχη της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, νοσηλεύτριες του Κ.Υ. Ηρακλείου, εθελοντές της ΟΦΕΑΚ και του Συλλόγου «Η Παρέα της Αγάπης», με την υποστήριξη του Τμήματος Αιμοδοσίας του ΠαΓΝΗ, βρέθηκαν στη 3η ΕΜΟΔΕ και πραγματοποίησαν 36 λήψεις δειγμάτων σιέλου από εργαζόμενους της Μονάδας, οι οποίοι εγγράφηκαν στο Εθνικό και Παγκόσμιο Μητρώο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών.

Οι άνθρωποι που καθημερινά δίνουν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν τη ζωή και το φυσικό περιβάλλον, απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι η προσφορά τους δεν σταματά εκεί. Έγιναν οι ίδιοι φορείς ελπίδας και ζωής.