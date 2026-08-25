Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά περίπου 113 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Ιεράπετρας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα στην πρώτη περίπτωση, περίπου 52 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, σε θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Σε δεύτερο περιστατικό, εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 61 αλλοδαπούς, 46 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Την περισυλλογή τους πραγματοποίησε αλιευτικό σκάφος και οι διασωθέντες μεταφέρονται επίσης στο λιμάνι της Ιεράπετρας.