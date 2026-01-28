Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση παιδιού σημειώθηκε το πρωί στο Ηράκλειο, έξω από το σχολείο «Τάλως».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτοκίνητο χτύπησε και παρέσυρε ένα 7χρονο αγοράκι, το οποίο, συνοδευόμενο από τη μητέρα του, κατευθυνόταν στο σχολείο. Από την παράσυρση το παιδί έπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το αγοράκι και το μετέφερε αρχικά στο κοντινό ΤΟΜΥ και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Σύμφωνα με τους γιατρούς, τα τραύματά του δεν εμπνέουν ανησυχία, όπως αναφέρει το Cretalive.