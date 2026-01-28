Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βραχασίου ο Αναύλοχος σας προσκαλεί σε ένα χαρούμενο παιδικό αποκριάτικο παρτυ, το Σάββατο 14 φεβρουαρίου και ώρα 18:00!!



Ο κλόουν ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ θα μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια και θα χαρίσει γέλιο σε μικρούς και μεγάλους .

Ελάτε όλοι μικροί και μεγάλοι να περάσουμε ένα όμορφο βράδυ αποκριάς .Η παρουσία σας θα μας δώσει μεγάλη χαρά.

Όσοι μπορείτε να βοηθήσετε να εμπλουτίσουμε το μπουφέ μας με γλυκιές η αλμυρές γεύσεις.

Ευχαριστούμε σας περιμένουμε!!!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ Ο ΑΝΑΥΛΟΧΟΣ