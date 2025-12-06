Αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους τους Αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου για τη σημαντική επιτυχία που πραγματοποίησαν τη Πέμπτη 04/12/2025, κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης στον Άγιο Νικόλαο, η οποία οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη ανήλικου ατόμου που κατείχε σημαντική ποσότητα ναρκωτικών ουσιών καθώς και μεγάλο χρηματικό ποσό.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της επαγγελματικής ετοιμότητας, της μεθοδικότητας και της αποτελεσματικότητας των συναδέλφων μας, οι οποίοι καθημερινά εργάζονται με αφοσίωση για την προστασία της κοινωνίας και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου νιώθουμε υπερήφανοι για το υψηλό επίπεδο υπηρεσιακής απόδοσης που επιδεικνύουν οι συνάδελφοι μας και συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα το έργο τους, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες, την ευθύνη και τους κινδύνους που συνοδεύουν το επάγγελμα μας.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ