Με την υποχώρηση των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την ανατολική Κρήτη, η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου προχώρησε στον απολογισμό της διαχείρισης της κακοκαιρίας «Byron». Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας λειτούργησε άμεσα και συντονισμένα, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που προέκυψαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 48ωρου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, σε δήλωσή του, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ετοιμότητα και την αυταπάρνηση που επέδειξαν όλοι οι εμπλεκόμενοι, τονίζοντας πως πρωταρχικός στόχος ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών.

Επιχειρήσεις σε όλο το εύρος του Νομού

Τα συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, επιχείρησαν σε πολλαπλά μέτωπα, δίνοντας έμφαση στα σημεία που επλήγησαν περισσότερο. Συγκεκριμένα, παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στην Αγία Φωτιά, στα Φέρμα, στον Άι Γιάννη, στον Μακρύ Γιαλό, στα Πιλαλήματα, στο Στόμιο, στο Μύρτος, στην Κριτσά, στο Καθαρό, στο Παλαίκαστρο και στα Σχινοκάψαλα.

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου

Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Περνάει στην ιστορία η κακοκαιρία Byron και μαζί της μένει η απόδειξη πως, όταν χρειάζεται, το Λασίθι στέκεται ενωμένο. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους συμμετείχαν ενεργά στα δύο δύσκολα εικοσιτετράωρα αυτής της έκτακτης καιρικής δοκιμασίας.

Όλους εκείνους που λειτούργησαν σαν μια ομάδα, με ψυχραιμία, επαγγελματισμό και αλληλοσεβασμό, γνωρίζοντας ο καθένας τι έπρεπε να κάνει.

Η προτεραιότητά μας ήταν ξεκάθαρη: να προστατέψουμε την ανθρώπινη ζωή και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα να διεκδικούμε όλα τα αναγκαία έργα που έχει ανάγκη ο τόπος μας. έργα ώριμα, ουσιαστικά, που θα βοηθήσουν το Λασίθι να αλλάξει, να αναπτυχθεί και να θωρακιστεί απέναντι σε κάθε μορφή απειλής. Γιατί αυτός ο τόπος αξίζει το καλύτερο».