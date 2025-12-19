Ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα Αγροτών Κρήτης:

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο πρωτογενής τομέας καταρρέει. Τα χωράφια μας ερημώνουν λόγω της αδιαφορίας της κυβέρνησης, της κλιματικής κρίσης και των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά μας οδηγούν σήμερα στη χαριστική βολή για τον κλάδο μας. Η γη μας κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα τεράστιο ξενοδοχειακό συγκρότημα παροχής υπηρεσιών, ενώ η Κρήτη μας απειλείται να γίνει η «μπαταρία» της Ευρώπης.

Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους, καλούμαστε να δράσουμε άμεσα. Καλούμε όλον τον πρωτογενή τομέα – αγρότες, κτηνοτρόφους – καθώς και τον απλό κόσμο να στηρίξει τον αγώνα μας. Ξεκινάμε από εδώ, από το Λασίθι, με σκοπό να δημιουργήσουμε μια νέα Παγκρήτια Επιτροπή Αγώνα Αγροτών.

Καλούμε τον κόσμο να στηρίξει αυτή τη νέα πρωτοβουλία, η οποία θα παραμείνει μακριά από πολιτικά κόμματα και από εξαρτήσεις του παρελθόντος που μας έφτασαν σε αυτή την κατάσταση.

Ο αγώνας μας ξεκινά από τον ανατολικότερο νομό της Κρήτης. Καλούμε τον κόσμο να δώσει το παρών στις ακόλουθες ανοιχτές συγκεντρώσεις:

– Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, ώρα 19:30, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.

– Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ώρα 19:30, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.

– Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, ώρα 19:30, στη Σητεία, στο Οικομουσείο (πρώην ΚΕΓΕ).

Ενωμένοι, διεκδικούμε το μέλλον μας!

Ο επικεφαλής της πρωτοβουλίας

Χρήστος Λύδης