Το πάρτι στο χριστουγεννιάτικο χωριό για τις βραβεύσεις των βιτρινών των θησαυρoκυνηγών και των εθελοντών αναβάλλεται λόγω του πρόσφατου τραγικού συμβάντος με τους τέσσερις ορειβάτες.

Νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα!