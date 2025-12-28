Το πάρτι στο χριστουγεννιάτικο χωριό για τις βραβεύσεις των βιτρινών των θησαυρoκυνηγών και των εθελοντών αναβάλλεται λόγω του πρόσφατου τραγικού συμβάντος με τους τέσσερις ορειβάτες.
Νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα!
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
Ιστορική καθημερινή εφημερίδα του νομού Λασιθίου από το 1932.
Ιδιοκτησία: Κοζύρης Μιχάλης -Κοζύρη Καλλιόπη ΟΕΕ
Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 7, 721 00 Αγ. Νικόλαος
Τηλέφωνο: 28410-22242
ΑΦΜ 099674843, Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου
Διευθυντής-Διαχειριστής-νόμιμος εκπρόσωπος: Μιχάλης Κοζύρης
Διευθυντής σύνταξης: Μ. Ταβλά
Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name): Κοζύρης Μιχάλης -Κοζύρη Καλλιόπη ΟΕΕ