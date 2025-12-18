Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας για το 2026 στην διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ. του υπό την προεδρία του κ. Μανόλη Αϊλαμάκη. Αφορά το ποσό των 2.600.175,15 ευρώ.

Τόσο στην διάρκεια της συνεδρίασης όσο και στις δηλώσεις του αμέσως μετά ο κ. Αϊλαμάκης εξέφρασε αρχικά την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι ενώ το Ταμείο σαν χρήση, στις 31/12/23 είχε ένα κύκλο εργασιών με αποθεματικό 278.000, αυτή τη στιγμή έχει φτάσει τα 539.000. ευρώ. Ευχαρίστησε για τούτο όλα τα μέλη του, τους εργαζόμενους, το Δήμο, την Οικονομική Υπηρεσία κάνοντας λόγος για μία μεγάλη συλλογική προσπάθεια. «Πιστεύω ότι όλοι οι πολίτες της Σητείας έχουν απαίτηση πλέον να πάμε ένα βήμα μπροστά. Για να γίνει αυτό πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι όλοι», τόνισε.

Ο προϋπολογισμός για το 2026 καταρτίστηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και περιλαμβάνει α) την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών έως 31/12/25 β) την πρόβλεψη εισπράξεων και δαπανών για το 2026 καθώς και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2026-2029. Ως προς την εκτίμηση των εισπράξεων, θα κλείσουν στο ποσό των 523.383,97 και οι δαπάνες στο ποσό 549.912,27. Ως προς την πρόβλεψη εισπράξεων και δαπανών για το 2026 είναι: έσοδα 2.000.805,43, έξοδα 2.217.155,77.

«Ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Σε συνεργασία με τον κ. Γιάννη Απιδιανάκη εξετάσαμε ένα -ένα κωδικό για τις χρήσεις του 2026, τι μπορούσαμε να διαθέσουμε ώστε τα χρήματα που μπήκαν στον προϋπολογισμό να μπορούμε ξανά να τα διαθέσουμε. Βάσει της νομοθεσίας, το Ταμείο μπορεί να κρατήσει το 2% του ποσού αυτού, τα υπόλοιπα πρέπει να διατεθούν ξανά στην χρήση του 2026 για έργα τα οποία θα υλοποιηθούν από το Ταμείο», εξήγησε.

Στο πλαίσιο αυτό είναι και τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος, το οποίο ψηφίστηκε σε προηγούμενη συνεδρίαση του Ταμείου. Επίσης, όπως πρόσθεσε ο κ. Αϊλαμάκης, προβλέπεται εντός του 2026 η τοποθέτηση καμερών στο λιμάνι της Σητείας στο πλαίσιο και πρόληψης διαφόρων φθορών που έχουν γίνει στο παρελθόν (ηλεκτρικούς πίνακες, WC, σκάφη κλπ).

Οι πλωτές προβλήτες

«Το μεγάλο στοίχημα, όπως ξέρετε, είναι οι πλωτές προβλήτες, που πιστεύω ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους θα έχει αποπερατωθεί το έργο. Ακόμα στον ανατολικό προβλήτα του λιμανιού που έχουμε κάποια προβλήματα με την όδευση των καλωδίων από το υπόγειο κομμάτι που έχουν σπάσει πλάκες κι ελλοχεύει ο κίνδυνος ατυχήματος θέλουμε να φτιαχτεί, όπως επίσης προσανατολιζόμαστε στην αγορά ακόμα τριών καινούριων pillars, εκ των οποίων θα προμηθευτεί ένα το λιμάνι του Κουρεμένου και τα υπόλοιπα της Σητείας. Κάνουμε επίσης κάποιες δράσεις για να φτιάξουμε τον τάπητα με καινούρια πίσσα σε κάποια σημεία στο λιμάνι που έχουν υποστεί φθορά. Ακόμα, μία προσπάθεια αναβάθμισης του κτιρίου του Διαβατηριακού Ελέγχου σε συνεργασία με τον ΟΑΣ, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ. Μία μεγάλη προμήθεια αφορά τον εξοπλισμό επίσης του πέρα μόλου του λιμανιού με σύστημα πυρόσβεσης», πρόσθεσε.

Ο προϋπολογισμός του νέου έτους εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Ο σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης και μέλος του Ταμείου κ. Λεωνίδας Μουτάκης καταψήφισε αναφέροντας ότι ο προϋπολογισμός δεν εκφράζει τις λαϊκές ανάγκες.

Θετικές προοπτικές για την κρουαζιέρα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπήρξε εκτενής συζήτηση σε ένα καλό κλίμα όχι μόνο για τον προϋπολογισμό, αλλά και για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του νομικού προσώπου σε ένα δύσκολο, ασφυκτικό πλαίσιο πολλές φορές, με μία δαιδαλώδη γραφειοκρατική διαδικασία κατά την οποία λειτουργεί το δημόσιο σύστημα. Σε αυτό το πλαίσιο αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι το Ταμείο δε διαθέτει τεχνική υπηρεσία, είναι δύσκολο να προχωρήσουν στον επιθυμητό χρόνο κάποιες δράσεις, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται.

Επίσης συζητήθηκε η προοπτική ανάπτυξης της κρουαζιέρας στη Σητεία. Όπως ανέφερε ο κ. Αϊλαμάκης, «υπάρχουν θετικά μηνύματα και πιστεύω ότι το 2027 θα είναι ορόσημο για τη Σητεία σε ό,τι αφορά τον χώρο της κρουαζιέρας. Θεωρώ βέβαια ότι υπάρχει η δυνατότητα στο πλαίσιο κυκλικού ταξιδιού πλοίου, το οποίο ήδη έχει καθοριστεί, να γίνει νωρίτερα δοκιμαστικό δρομολόγιο στο λιμάνι της Σητείας».

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ