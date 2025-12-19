Η Δήμητρα, η Σίντι, η Στεφανία και η Χουλιάνα θα σας περιμένουν στο Στέκι του Ρούντολφ για να σας προσφέρουν χαμόγελα, ζεστό σαλέπι και κανελάδα.
Ώρα 17.30
Στα σπιτάκια των γρίφων θα σας περιμένουν η Αλίκη και ο Χάρυ Πότερ!
Το σπιτάκι των παραμυθιών θα έχει πάντα ανοιχτές τις πόρτες του για ακρόαση παραμυθιών του Άντερσεν όπως επίσης και το σπιτάκι του Αη Βασίλη …
Και στο face painting στο “καθρέφτη καθρεφτάκι μου” θα βάφουν Χριστουγεννιάτικα τα προσωπάκια σας!
Στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα βρείτε επίσης … ζεστό κρασί και κάστανα από τα χεράκια των μελών του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Σητείας όπως πολλές γλυκιές λιχουδιές από το κατάστημα Κριθαράκης στη Σητεία!
Και μην ξεχνάτε τα δωράκια σας από τα μικρά μαγαζάκια του χωριού!
Η μεγάλη Χριστουγεννιάτικη γιορτή αφιερωμένη στα καταστήματα της πόλης μας με τους Μπελιμπασάκη Μαρία, Γιάννη Δοξαστάκη και Βαγγέλη Καλλέργη στις 19.30 στον πεζόδρομο της Ελ. Βενιζέλου.