Η Δήμητρα, η Σίντι, η Στεφανία και η Χουλιάνα θα σας περιμένουν στο Στέκι του Ρούντολφ για να σας προσφέρουν χαμόγελα, ζεστό σαλέπι και κανελάδα.

Ώρα 17.30

Στα σπιτάκια των γρίφων θα σας περιμένουν η Αλίκη και ο Χάρυ Πότερ!

Το σπιτάκι των παραμυθιών θα έχει πάντα ανοιχτές τις πόρτες του για ακρόαση παραμυθιών του Άντερσεν όπως επίσης και το σπιτάκι του Αη Βασίλη …

Και στο face painting στο “καθρέφτη καθρεφτάκι μου” θα βάφουν Χριστουγεννιάτικα τα προσωπάκια σας!

Στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα βρείτε επίσης … ζεστό κρασί και κάστανα από τα χεράκια των μελών του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Σητείας όπως πολλές γλυκιές λιχουδιές από το κατάστημα Κριθαράκης στη Σητεία!