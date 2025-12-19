Παρουσία του Δημάρχου Σητείας κ Γιώργου Ζερβάκη και της δωρήτριας κας Μαρίας Καταπότη, στην οικεία της, ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής δωρεάς ακινήτου, εντός του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπής, προς το Δήμο Σητείας.

Μια πράξη κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς, συνεχίζοντας τη διαχρονική σχέση της οικογένειας με τον Δήμο και τους δημότες της Σητείας, ως “ιδιαίτερο ηθικό καθήκον” όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη συμβολαιογραφική πράξη, στη μνήμη του συζύγου της δωρήτριας κας Μαρίας Καταπότη, Γεωργίου, ο οποίος διετέλεσε Δήμαρχος Σητείας και προσέφερε επι πολλά έτη στον τόπο και του παππού των δωρητών αδελφών Φραγκούλη, Ρούσσου Φραγκούλη, επι σειρά ετών κοινοτάρχη Σκοπής.

Ο Δήμαρχος Σητείας υπογράμμισε την σπουδαιότητα παρόμοιων ενεργειών οι οποίες ενισχύουν το πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση ενώ ευχαρίστησε θερμά την οικογένεια για τη γενναιόδωρη προσφορά της και δεσμεύευτικε για την υπεύθυνη και διαφανή αξιοποίησή της προς όφελος των δημοτών.

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Σητείας