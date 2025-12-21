Σε μία εποχή εξαιρετικά δύσκολη για τον παραγωγό, ο Αγροτικός Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Ζάκρου καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει τα μέλη του, το ελαιόλαδο και την περιοχή. Στην κατεύθυνση αυτή συνεχίζει να εστιάζει στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, έχοντας ξεκινήσει τη νέα ελαιοκομική σεζόν με περαιτέρω αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων του ελαιουργείου, με αποτέλεσμα και φέτος η ποιότητα του ελαιολάδου να είναι εξαιρετική.

Παράλληλα, δεδομένων των φετινών συνθηκών, δηλαδή της υποτυπώδους προκαταβολής της επιδότησης στα τέλη Νοεμβρίου, του γεγονότος ότι ακόμα δεν έχει καταβληθεί εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, λίγες ημέρες πριν τις εορτές των Χριστουγέννων και με την ελαιοσυγκομιδή να είναι σε πλήρη εξέλιξη -κάτι που σημαίνει μεγαλύτερη οικονομική πίεση προς τους παραγωγούς, αποφασίστηκε, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζάκρου να προβεί εντός της εβδομάδας σε έναν πρώτο διαγωνισμό για την πώληση δύο βυτίων ελαιολάδου με σκοπό την υποστήριξη των παραγωγών. Ταυτόχρονα ο Συνεταιρισμός βρίσκεται σε επαφές και συνομιλίες με Έλληνες τυποποιητές – εκ των οποίων κάποιοι έχουν επισκεφθεί την περιοχή- στο πλαίσιο συνεργασιών, με εκφρασμένο ενδιαφέρον από την πλευρά τους.

Ισχυρό ατού του Συνεταιρισμού, των παραγωγών και επί συνόλου της περιοχής, είναι το ελαιόλαδο της Ζάκρου, που αποτελεί την ταυτότητα της περιοχής, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού κ. Κωνσταντίνος Κεκερίδης.

Η ελαιοσυγκομιδή είναι σε πλήρη εξέλιξη στην Ζάκρο και μέχρι τώρα ο Αγροτικός Συνεταιρισμός έχει συγκεντρώσει περίπου 200 τόνους ελαιολάδου με καλές αποδόσεις και χαμηλές οξύτητες, άρα πολύ καλή ποιότητα ελαιολάδου.

Ζημιές

Υπενθυμίζουμε ότι στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν οι προβλέψεις έκαναν λόγο για μία συνολική παραγόμενη ποσότητα της τάξης των 500 περίπου τόνων. Ασφαλώς μειωμένη κατά πολύ σε σχέση με το μέσο όρο παλαιότερων χρόνων, ωστόσο κατά τι αυξημένη σε σχέση με τις δύο τελευταίες σεζόν, λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της ανομβρίας, πρόπερσι η παραγωγή ήταν 270 και πέρυσι 380 τόνοι.

Δυστυχώς, πριν από λίγες ημέρες για άλλη μία φορά οι καιρικές συνθήκες και το φαινόμενο του ανεμοστρόβιλου, που σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή, προκάλεσαν ζημιές τόσο στην παραγωγή, με μείωση από 30 έως 50 τόνους, όσο και σε αρκετά ελαιόδεντρα.

«Η τελευταία κακοκαιρία με τους ισχυρούς ανέμους, το λίγο ευτυχώς χαλάζι που έπεσε και τον ανεμοστρόβιλο που σημειώθηκε, επέφερε ζημία, το ακριβές μέγεθος της οποίας δε μπορεί ακόμη να καθοριστεί, υπολογίζεται πάντως 30 με 50 τόνους ελαιολάδου. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ μετέβη στην περιοχή, έγιναν αυτοψίες στις περιοχές που πέρασε ο ανεμοστρόβιλος. Ωστόσο ελαιόκαρπος έπεσε και σε άλλες περιοχές λόγω των ανέμων και ξεριζώθηκαν και αρκετά ελαιόδεντρα, περίπου 500 ενώ υπολογίζεται ότι ζημία έχει προκληθεί και σε ακόμα περίπου 1.000 δέντρα, τα οποία ναι μεν δεν ξεριζώθηκαν, αλλά έχουν σπάσει κλαδιά τους σε ένα μεγάλο ποσοστό κι έχουν ζημιά», ανέφερε ο κ. Κεκερίδης.

«Θα πρέπει να γίνει επιτέλους αντιληπτό από τους πάντες», πρόσθεσε, «ότι η ελαιοκαλλιέργεια δοκιμάζεται εντόνως τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών παραγόντων, της κλιματικής κρίσης, των καιρικών συνθηκών, της ανομβρίας, ασθενειών, της έλλειψης εγγειοβελτιωτικών έργων, του υψηλού κόστους καλλιέργειας και παραγωγής κι άλλων. Και δυστυχώς δεν στηρίζονται οι άνθρωποι που πραγματικά μοχθούν στην γη, οι αγρότες, οι παραγωγοί που προσπαθούν όλο τον χρόνο και δουλεύουν στο χωράφι προσδοκώντας να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και τελικά μέσα σε λίγες ώρες καταστρέφεται η παραγωγή τους, η περιουσία τους και σχεδόν ποτέ δεν αποζημιώνονται. Και γι’ αυτούς τους λόγους ο αγροτικός κόσμος, οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, έχουν φτάσει σε απόγνωση και βρίσκονται πλέον στους δρόμους, διεκδικώντας το αυτονόητο, να επιβιώσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, να μπορούν να καλλιεργούν και να παράγουν και να καλύπτονται οι ανάγκες του κόσμου, συμβάλλοντας στην εθνική και σε κάθε τοπική κοινωνία και οικονομία.

Ο αγροτικός κόσμος δεν αντέχει πλέον. Κι εννοώ τους πραγματικούς αγρότες, τους ανθρώπους που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στη γη, έχοντας να αντιμετωπίσουν σειρά προβλημάτων για τα οποία δεν ευθύνονται οι ίδιοι αλλά κάποιοι άλλοι. Το τελευταίο χρονικό διάστημα μαθαίνουμε για σκάνδαλα, για κυκλώματα …. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει ώστε οι τίμιοι αγρότες, που είναι η πλειοψηφία, να μην στηρίζονται, να λαμβάνουν ψίχουλα επιδοτήσεων κι όχι εκείνα που δικαιούται. Δεν γίνεται λοιπόν να συνεχιστούν αυτές οι καταστάσεις. Πρέπει να στηριχθεί ο αγροτικός κλάδος, ο πρωτογενής τομέας γιατί τα χειρότερα ακολουθούν αν αυτό δεν γίνει. Γι αυτό δικαίως ο αγροτικός κόσμος είναι στους δρόμους και διεκδικεί την επιβίωσή του.

Και για περιοχές όπως αυτή του Δήμου Σητείας και δη της Ζάκρου όπου η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί στην ουσία μονοκαλλιέργεια, η διατήρηση της είναι μέγιστο θέμα για την επιβίωση των κατοίκων και του ίδιου του τόπου».

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ