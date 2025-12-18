Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 το βράδυ από ώρα 8.00 μ.μ. έως ώρα 01.00 π.μ. θα τελεσθεί Ιερά Αγρυνία στην Ιερά Σταυρογηγιακή Μονή Παναγίας Ακρωτηριανής και Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Τοπλού Σητείας, με αφορμή την εορτή της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας, της οποίας η δεξιά χείρα φυλάσσεται άφθαρτη στην Ιερά Μονή.

Στις Ιερές Ακολουθίες της Αγρυπνίας (Απόδεινο, Εσπερινός, Όρθρος και Θεία Λειτουργία) θα προεξάρχει ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος.

Από την Ιερά Μονή Τοπλού