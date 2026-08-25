Οι «Πράσινες Γωνιές» – τα σπιτάκια όπου γίνεται ανακύκλωση με βασικό διαχωρισμό υλικών εδώ και αρκετούς μήνες – κρίνονται βιώσιμα και ανταποδοτικά στο Δήμο Αγίου Νικολάου, κάτι που δεν έχει εξασφαλιστεί σε άλλους δήμους στην Κρήτη. Αυτό δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Μπελούκας, ο οποίος συμμετείχε την Παρασκευή σε σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε στον ΕΣΔΑΚ, στο Ηράκλειο. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η εξέταση του πλαισίου και της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί ώστε οι 60 Πράσινες Γωνιές να επαναλειτουργήσουν από τις αρχές του 2027.

Δυστυχώς, όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος, οι Πράσινες Γωνιές υπολειτουργούν εδώ και δύο μήνες, όταν έληξε η σύμβαση του εργολάβου που είχε αναλάβει τη διαχείρισή τους και στη συνέχεια δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον να ανανεώσει τη σύμβαση. Στον Αγιο Νικόλαο είχαν τοποθετηθεί έξι τέτοια «σπιτάκια» με τρία απ’ αυτά μέσα στην πόλη του Αγίου Νικολάου.

Αναγκαστικά τα σπιτάκια αυτά σταμάτησαν να λειτουργούν διότι δεν μπορεί να υπάρξει ανεφοδιασμός τους με πλαστικές σακούλες για τη συγκέντρωση των ανακυκλώσιμων και των ταινιών που τυπώνεται η απόδειξη με το αντίτιμο που λαμβάνει ο πολίτης που παραδίδει ανακυκλώσιμα υλικά και το οποίο εξαργυρώνει με αγορές σε σουπερμάρκετ, είπε ο κ. Μπελούκας.

Θα επαναλειτουργήσουν χωρίς να προσφέρουν αντίτιμο

Από την εβδομάδα αυτή τα Πράσινα Σημεία θα επαναλειτουργήσουν με ηλεκτρονικό χειρισμό από το κέντρο διαχείρισης, αλλά χωρίς να τυπώνονται αποδείξεις παράδοσης με χρηματικό αντίτιμο. Έτσι, όποιος επιθυμεί μπορεί να παραδίδει ανακυκλώσιμα υλικά, χωρίς απόδειξη… Προσωπικό του ΕΣΔΑΚ θα κάνει αποκομιδή των υλικών που θα συγκεντρώνεται στους οικίσκους.

Όπως συμφωνήθηκε στη συνάντηση του ΕΣΔΑΚ, από τη νέα χρονιά, υπάλληλοι – χειριστές θα τοποθετηθούν στους οικίσκους που σύμφωνα με τα στοιχεία της διετίας 2025-2026 κρίνονται βιώσιμοι, από τις ποσότητες των παραδοθέντων ανακυκλώσιμων υλικών. Όπως εκτιμάται, και οι τρεις οικίσκοι στην πόλη του Αγίου Νικολάου θα διαθέτουν χειριστές, στο πλαίσιο της νέας εργολαβίας.

Βιώσιμη η λειτουργία τους στον ΄Αγ. Νικόλαο

Όπως είπε ο αντιδήμαρχος το 2025 στο Δήμο Αγίου Νικολάου παραδόθηκαν 400 τόνοι ανακυκλώσιμα υλικά στους έξι οικίσκους και αντίστοιχα, το 2026, αναμένεται να επιβεβαιώσει επίσης τη βιωσιμότητα της λειτουργίας των οικίσκων ανακύκλωσης στον Αγιο Νικόλαο, οπότε ο εργολάβος θα τοποθετήσει προσωπικό για την κανονική λειτουργία τους.

Απαντώντας στην ερώτηση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, αν υπάρχει ζήτημα επιστροφής χρημάτων στην Ε. Ενωση που συνδέεται με την προμήθεια και λειτουργία των Πράσινων Γωνιών, ο κ. Μπελούκας είπε ότι έχουν προκύψει κάποια θέματα με τις αναθέσεις της διαχείρισης των Πράσινων Γωνιών στην Αττική και στην Πελοπόννησο, όχι στην Κρήτη.

Στις Πράσινες Γωνιές γίνεται σοβαρή ανακύκλωση και μάλιστα διαχωρισμένη ανά «ρεύμα» ανά υλικό, που διενεργείται χωρίς δαπάνη του Δήμου, παρέχοντας και ανταποδοτικό όφελος για τους πολίτες που μπαίνουν στη διαδικασία αυτή, τόνισε ο κ. Μπελούκας.

Οι μπλε κάδοι

Δυστυχώς, η διαδικασία με τους μπλε κάδους υπολειτουργεί, συνεπάγετο μεγάλη δαπάνη για το Δήμο, με μακρά, προβληματική λειτουργία του ΚΔΑΥ, το οποίο υπολειτουργεί και το οποίο αναμένεται στο τέλος του έτους να κλείσει εντελώς, είπε ο αντιδήμαρχος.

Γενικότερα το θέμα της ανακύκλωσης έχει οπισθοχωρήσει, από το 22% που γινόταν πανελλαδικά έχει μειωθεί στο 18%.

Είναι ανάγκη η διαμόρφωση κεντρικής πολιτικής για το θέμα της Ανακύκλωσης, με τη δημιουργία σύγχρονου και αξιόπιστου Κέντρου Διαλογής στην Κρήτη, νέα καμπάνια και εφαρμογή της διαλογής στην πηγή, είπε ο κ. Μπελούκας, δηλώνοντας απογοητευμένος σε ό,τι αφορά τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων.

Έχει γεμίσει ο ΧΥΤΑ Αγ. Νικολάου

Εξ άλλου το ζήτημα του περιφερειακού σχεδιασμού συνδέεται και με το μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων που εφαρμόζει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, ο οποίος, μπρος στη δυστοκία που παρατηρείται στην υλοποίηση περιφερειακού σχεδιασμού, αναγκάζεται να επεκτείνει διαρκώς τον ΧΥΤΑ σε καθ’ ύψος επέκταση της λειτουργία του… Μην ξεχνάμε ότι στο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου καταλήγουν και τα απορρίμματα του Δήμου Ιεράπετρας.

Μέχρι να ολοκληρωθεί και τεθεί σε εφαρμογή περιφερειακός σχεδιασμός, η μόνη διαφαινόμενη λύση είναι η διαμόρφωση και χρήση νέου κυττάρου, δίπλα στο υφιστάμενο, το οποίο ουσιαστικά έχει κορεστεί αλλά εξακολουθεί να γίνεται εναπόθεση καθ’ ύψος με έγκριση του ΕΣΔΑΚ… Μέχρι τέλος του έτους λήγει αυτή η αδειοδότηση και εάν μέχρι τότε δεν έχει βρεθεί εναλλακτική, αναπόφευκτα θα παραταθεί η καθ’ ύψος εναπόθεση απορριμμάτων, με ό,τι συνεπάγεται κάτι τέτοιο, περιβαλλοντικά.

Ο Δήμος είναι σε αναμονή χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ προκειμένου να προχωρήσει στη διαμόρφωση του νέου κυττάρου.

Ο Δήμος διαθέτει τεύχη δημοπράτησης για τη δημιουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων που προβλέπεται να δημιουργηθεί στο χώρο του ΧΥΤΑ για να μεταφέρονται τα απορρίμματα από τον Αγιο Νικόλαο στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου, που είναι σε διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, κατέληξε ο κ. Μπελούκας.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ