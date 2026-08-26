Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 26-8-2026 στην εθνική οδό Ηρακλείου-Μοιρών, στο ύψος περίπου του χωριού Βενεράτο. Άγνωστο πως, ένα ΙΧ και ένα αγροτικό όχημα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με τραγική κατάληξη τον θανάσιμο τραυματισμό του ηλικιωμένου οδηγού του αγροτικού οχήματος και τον τραυματισμό της συνοδηγού στο αγροτικό, αλλά και του οδηγού του δεύτερου οχήματος.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ τα αίτια πρόκλησης του τροχαίου θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.