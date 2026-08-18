Ο Μάνος Παπαδάκης γιορτάζει τα 30 χρόνια του στα μουσικά δρώμενα, συνεχίζοντας την Γύρα του με το φημισμένο πια βανάκι του & τους αγαπημένους του μουσικούς που τον συντροφεύουν!

Φορτώνει στις αποσκευές του τραγούδια από τις 4 δισκογραφικές δουλειές του, αγαπημένα γνωστά τραγούδια από τις συνεργασίες του με γνωστά ονόματα της μουσικής σκηνής της χώρας με τα οποία και έχει συνεργαστεί ,από τον μεγάλο συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο, Θανο Μικρούτσικο, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Χρήστο Θηβαίο, Βασίλη Καζούλη, Γιάννη Κότσιρα, Γιάννη Γιοκαρίνη, Γιάννη Σαββιδάκη, Βασίλη Λέκκα, Βάσω Αλλαγιάννη, Υπόγεια Ρεύματα, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Χαΐνηδες, Στέλιο Μπικάκη, Λάκη Παπαδόπουλο κ.α. και οργώνει την χώρα, παρουσιάζοντας την συναυλία με τον τίτλο «ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ», τραγούδια και ιστορίες τραγουδιών που δεν θα μπορούσαν να λείψουν από καμιά συναυλία ενός έντεχνου τραγουδοποιού !

Μαζί του, ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΑΚΗΣ για να συνταξιδέψει σε αυτή τη γιορτή της Γύρας του Μάνου!

Έκπληξη τα τραγούδια από τον νέο του δίσκο με τον τίτλο

«Λαβύρινθος» που θα ακουστούν για πρώτη φορά ζωντανά που θα κυκλοφορήσουν από την mega lakos productions σε βυνίλιο και cd, με συμμετοχές του Βασίλη Λέκκα, του Βασίλη Σκουλά, του Ψαραντώνη, του Νίκου Στρατάκη, καθώς και ένα νέο τραγούδι με την Μιρέλα Πάχου.