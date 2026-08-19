Η Ντόνα είναι μια ανεξάρτητη μητέρα, που μεγάλωσε μόνη της την κόρη της και είναι ιδιοκτήτρια ενός μικρού ξενοδοχείου που βρίσκεται σε ένα ελληνικό νησί. Η κόρη της, Σόφι, σύντομα θα παντρευτεί, και η μητέρα της κάλεσε για τον γάμο δυο πολύ καλές της φίλες, τη Ρόζι και την Τάνια, οι οποίες μαζί με την Ντόνα αποτελούσαν κάποτε τη μουσική μπάντα Donna and the Dynamos. Η μέλλουσα νύφη, από την άλλη, θέλοντας να μάθει την ταυτότητα του πατέρα της, αποφασίζει να καλέσει στον γάμο της τρεις άντρες από το παρελθόν της μητέρας της, όπου ανάμεσα τους κρύβεται αυτός που πρέπει να τη συνοδεύσει στην εκκλησία.

Κατάλληλο για άνω των 13 ετών