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Οι ΗΠΑ έτοιμες να ανακαλέσουν τις θεωρήσεις εισόδου χιλιάδων αιτούντων άσυλο

by anatolh kim
26/08/2026
in Κόσμος
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H αμερικανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακαλέσει τις θεωρήσεις εισόδου για επαγγελματικούς λόγους και τουρισμό ενός μεγάλου αριθμού αλλοδαπών, που έχουν υποβάλει αίτημα χορήγησης ασύλου στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Εργαζόμαστε σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας προκειμένου να εντοπίσουμε και να ανακαλέσουμε τις μη μεταναστευτικές βίζες αλλοδαπών που ήρθαν στις Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνοντας ότι είναι επισκέπτες για σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά στη συνέχεια υποβάλλουν αίτηση για άσυλο προκειμένου να παραμείνουν εδώ μόνιμα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο εκπρόσωπος Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Τόμι Πίγκοτ, επιβεβαιώνοντας δημοσιεύματα του Τύπου.

«Το να λαμβάνει κανείς μια θεώρηση εισόδου στοχεύοντας να ζητήσει άσυλο συνιστά απάτη, γεγονός που δικαιολογεί την ανάκληση της βίζας», συμπλήρωσε.

Αμερικανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για έως και 200.000 ανακλήσεις βίζας, κάτι που θα ήταν ρεκόρ.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν επιβεβαίωσε αυτόν τον αριθμό ούτε τον διέψευσε, υπογραμμίζοντας πως αυτό θα γίνει «σταδιακά».

Στις αρχές Αυγούστου, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε πως μετά την επιστροφή στην εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025, περίπου 175.000 ξένοι στις ΗΠΑ είδαν τις βίζες τους να ανακαλούνται για λόγους που ποικίλλουν, από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις του νόμου, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών, έως το γεγονός ότι «πανηγύρισαν» τη δολοφονία του συντηρητικού Τσάρλι Κερκ.

Η αμερικανική διοίκηση ανακάλεσε επίσης πρόσφατα τις βίζες Μεξικανών πολιτικών αξιωματούχων, μεταξύ άλλων του γιου του πρώην προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, με την τωρινή πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ να κατηγορεί την Ουάσιγκτον για «ανάμειξη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει θέσει ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, προχωρώντας σε μαζικές απελάσεις μεταναστών που βρίσκονται παράνομα στη χώρα, αλλά και περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό, ορισμένες φορές δραστικά, τη νόμιμη είσοδο αλλοδαπών υπηκόων και επιβάλλοντας αυστηρές κυρώσεις σε αλλοδαπούς που υπερβαίνουν τη διάρκεια της παραμονής τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, αρκετά από τα βασικά μέτρα του έχουν απορριφθεί από τη δικαιοσύνη.

Μια Αμερικανίδα ομοσπονδιακή δικαστής κήρυξε την περασμένη Παρασκευή παράνομο το πάγωμα των διαδικασιών έκδοσης βίζας που επιτρέπουν τη μόνιμη διαμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο είχε αποφασιστεί τον Ιανουάριο για 75 χώρες.

Οι ΗΠΑ αυστηροποιούν ολοένα και περισσότερο τη διαδικασία έκδοσης βίζας, ελέγχοντας, για παράδειγμα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των αλλοδαπών αιτούντων.

«Το να έχει κανείς μια βίζα είναι ένα προνόμιο και όχι ένα δικαίωμα», επισημαίνει ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
www.real.gr

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