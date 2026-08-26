Από τον ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι λόγω απαιτήσεων τεχνικών εργασιών στα δίκτυα του, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις παρακάτω περιοχές:

Ημέρα Πέμπτη 27/08/2026 από ώρα 06:30 έως 09:30 στις περιοχές ΑΓΚΑΘΙΑΣ – ΑΜΜΟΥΔΑ – ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ – ΠΙΣΣΙΔΕΣ – ΛΕΝΙΚΑ –ΚΑΤΣΙΚΙΑ – ΑΤΣΙΜΠΡΑΓΑ – ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να πραγματοποιηθείκαι πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Τα συνεργεία μας θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η εργασία να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος να μπορέσει να γίνει ίσως και πριν από την πιο πάνω ώρα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να αποφύγετε κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν θα βρίσκονται στο έδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών, γιατί αυτή η επαφή μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Για τους ίδιους λόγους ασφαλείας, επίσης οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ