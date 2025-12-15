Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία με την Καμεράτα του Μονάχου στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου το Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 21:00, στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Μετά τη θριαμβευτική περσινή της εμφάνιση και τις δύο sold out συναυλίες που ενθουσίασαν το ακροατήριο, η Καμεράτα του Μονάχου επιστρέφει στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου για δύο εορταστικές συναυλίες υπό τη διεύθυνση του διεθνώς καταξιωμένου αρχιμουσικού Μύρωνα Μιχαηλίδη.

Η διάσημη ορχήστρα δωματίου, που ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 1998 με πρωτοβουλία των βιρτουόζων εγχόρδων του Μονάχου, θα πλημμυρίσει την Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού» με τη μοναδική της ενέργεια το πρώτο Σαββατοκύριακο του 2026. Με ένα ξεχωριστό πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα έργα, η Καμεράτα του Μονάχου έρχεται να μοιραστεί με το φιλόμουσο κοινό ένα πανηγυρικό μουσικό καλωσόρισμα της νέας χρονιάς.

Συντελεστές:

Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης

Καμεράτα του Μονάχου

Υψίφωνος: Mira Dozio

Τενόρος: Brett Sprague

Διαβάστε περισσότερα, εδώ.

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 35€, 25€ και 18€ (γενική είσοδος) και 18€ και 12€ (μειωμένο) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

– Την ticketservices.gr, εδώ.

– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.