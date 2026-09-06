Έως τις 20 Οκτωβρίου διατηρείται ισχυρή η δυναμική του τουρισμού στην Κρήτη, με υψηλές ξενοδοχειακές πληρότητες, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και 1,67 εκατ. προγραμματισμένες διεθνείς αεροπορικές θέσεις για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Η σεζόν δεν τελειώνει, πάντως, εκεί, καθώς περίπου το ένα τρίτο των ξενοδοχειακών μονάδων αναμένεται να παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 10 με 12 Νοεμβρίου.

Η θετική εικόνα έρχεται σε συνέχεια ενός ισχυρού επταμήνου, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχθηκε περισσότερους από 4 εκατ. επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων.

Την ίδια στιγμή, όμως, η αγορά λειτουργεί με κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και με εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν ακόμη και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Κρήτης, Γιώργος Σφακιανάκης, «η σεζόν εξακολουθεί να τραβάει στην Κρήτη, με όχημα τον καλό καιρό. Ο Σεπτέμβριος εξελίσσεται με πολύ καλές πληρότητες και η εικόνα αναμένεται να παραμείνει θετική μέχρι περίπου τις 20 Οκτωβρίου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της ζήτησης διαδραματίζουν οι αισθητά χαμηλότερες τιμές των τουριστικών πακέτων σε σύγκριση με την περίοδο αιχμής.

«Το ίδιο δωμάτιο μπορεί αυτή την περίοδο να το βρει ο καταναλωτής μέσα σε ένα πακέτο έως και 40% φθηνότερα. Πρόκειται πράγματι για μια καλή ευκαιρία διακοπών», τόνισε ο κ. Σφακιανάκης.

Οι κρατήσεις γίνονται πιο κοντά στο ταξίδι

Στο μεταξύ, η ξενοδοχειακή αγορά κινείται εκ νέου στον ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο συγκεκριμένος όρος δεν παραπέμπει πλέον σε αποφάσεις που λαμβάνονται μία ή δύο ημέρες πριν από την αναχώρηση.

Όπως διευκρίνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Κρήτης, ως κρατήσεις τελευταίας στιγμής χαρακτηρίζονται πλέον εκείνες που πραγματοποιούνται δύο ή τρεις εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους, περιορίζοντας την ορατότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για την πορεία της ζήτησης.

Μετά τις 20 Οκτωβρίου οι πληρότητες αναμένεται να αρχίσουν σταδιακά να υποχωρούν.

Η τουριστική δραστηριότητα, ωστόσο, δεν θα σταματήσει απότομα, καθώς η ολοκλήρωση της περιόδου τοποθετείται περίπου στις 10 με 12 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε εκτιμάται ότι θα παραμένει ανοιχτό περίπου το ένα τρίτο των ξενοδοχειακών μονάδων της Κρήτης. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη σταδιακή διεύρυνση της περιόδου λειτουργίας, χωρίς πάντως να σημαίνει ότι το νησί έχει επιτύχει ακόμη τον στόχο της δωδεκάμηνης τουριστικής δραστηριότητας.

Αποτιμώντας συνολικά τη φετινή περίοδο, ο κ. Σφακιανάκης υπογράμμισε ότι η σεζόν εξελίχθηκε πολύ καλά για την Κρήτη, με τις πληρότητες να διατηρούνται στα επίπεδα του 2025. Το βασικό ζήτημα για τις επιχειρήσεις παραμένει η πίεση στις τιμές, λόγω των προσφορών και των εκπτώσεων που απαιτούνται για την κινητοποίηση της ζήτησης.

Πάνω από 4 εκατ. αεροπορικές αφίξεις στο επτάμηνο

Την ισχυρή πορεία του κρητικού τουρισμού επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία των αεροπορικών αφίξεων. Στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη 3,2 εκατ. διεθνείς αφίξεις, αυξημένες κατά 217.000 ή 7,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου καταγράφηκαν 2,3 εκατ. διεθνείς αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 119.000 ή 5,6%. Ακόμη υψηλότερος ήταν ο ρυθμός ανόδου στα Χανιά, όπου οι διεθνείς αφίξεις έφτασαν τις 960.000, αυξημένες κατά 97.000 ή 11,3% σε ετήσια βάση.

Ανοδικά κινήθηκε και η εγχώρια αεροπορική αγορά. Στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου οι αφίξεις εσωτερικού στην Κρήτη ανήλθαν σε 845.000, σημειώνοντας αύξηση κατά 33.000 ή 4,1% έναντι του 2025.

Ειδικότερα, στο Ηράκλειο καταγράφηκαν 548.000 αφίξεις εσωτερικού, αυξημένες κατά 2,1%, ενώ στα Χανιά οι αφίξεις έφτασαν τις 297.000, καταγράφοντας άνοδο 8,1%.

Συνολικά, η Κρήτη υποδέχθηκε μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων περισσότερους από 4 εκατ. επιβάτες κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους. Η μέχρι τώρα επίδοση, σε συνδυασμό με τις 1,67 εκατ. προγραμματισμένες διεθνείς θέσεις για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, διαμορφώνει θετικές προοπτικές για το κλείσιμο της σεζόν.

Σε τούτο το σημείο πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις αποτυπώνουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα και όχι τις πραγματικές αφίξεις επιβατών. Το μεγάλο στοίχημα για την Κρήτη είναι αυτή η ισχυρή προσφορά να μετατραπεί σε πληρότητες, διανυκτερεύσεις και τουριστικά έσοδα, δίνοντας ουσιαστικό και μετρήσιμο περιεχόμενο στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.