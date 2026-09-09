Μια εικόνα από την πορεία των έργων του ΒΟΑΚ στο τμήμα Αγίου Νικολάου–Νεάπολης προκαλεί ερωτήματα και προβληματισμό.

Αναγνώστης έστειλε σχετική φωτογραφία, στην οποία αποτυπώνεται η κατάσταση που παρουσιάστηκε σε γέφυρα μετά το ξεκαλούπωμά της. Όπως φαίνεται, τμήματα του σιδηρού οπλισμού παραμένουν εμφανή, δημιουργώντας εύλογες απορίες.

Φυσικά, από μία φωτογραφία και μόνο δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα, ούτε να γίνει λόγος για κακοτεχνία. Είναι πιθανό να πρόκειται για προσωρινή εικόνα που εντάσσεται στη διαδικασία κατασκευής και να ακολουθούν εργασίες που προβλέπονται από τη μελέτη του έργου.

Το ζητούμενο, σε ένα έργο τόσο σημαντικό για την Κρήτη όπως ο ΒΟΑΚ, είναι οι κατασκευές να πληρούν απόλυτα τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και να μην αφήνουν περιθώρια για αμφιβολίες.

Αναμένουμε, επομένως, τις απαραίτητες διευκρινίσεις από τους αρμόδιους για το συγκεκριμένο σημείο.