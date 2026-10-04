Νικήτρια η Νικολέτα Ραφαϊλάκη και στον τελικό αγώνα της σειράς αγώνων Run Greece που διεξήχθη στον Πειραιά.

Κέρδισε τον αγώνα 10.000μ συντρίβοντας το ρεκόρ διαδρομής σε μια πολύ απαιτητική κούρσα πετυχαίνοντας επίδοση 35.08!

Η πρωταθλήτρια του ΓΣ Άγιος Νικόλαος έμεινε έτσι αήττητη σε όλους τους αγώνες Run Greece 2026 που αγωνίστηκε με 2 νίκες σε 5 και 10χιλ στο Ηράκλειο, νίκη στα Τρίκαλα και σήμερα στα 10χιλ και νίκη στην Αλεξανδρούπολη στα 5χιλ. καταρρίπτοντας όλα τα ρεκόρ διαδρομής εκτός των 5χιλ στο Ηράκλειο που έτρεξε μετά τα 10χιλ.