Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απομάκρυνσης τεσσάρων ατόμων διά θαλάσσης από την παραλία της Αγίας Φωτιάς Δήμου Ιεράπετρας, τη στιγμή που η Κρήτη δοκιμάζεται από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας και υπό τον συντονισμό του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας. Τα τέσσερα άτομα, τρεις γυναίκες και ένας άνδρας, υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου, που διέμεναν στην περιοχή ως παραθεριστές, μετέβησαν στην παραλία, καθώς δεν ήταν δυνατή η ασφαλής απομάκρυνσή τους από την ξηρά λόγω των ζημιών που είχαν προκληθεί.

Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο, οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι που πλήττουν το νησί από χθες συνεχίζονται, με τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή να παραμένουν επικίνδυνες.

Στην επιχείρηση συνέδραμε και το ιδιωτικό σκάφος «Νικόλαος» (Τ.Ι. 224), το οποίο προσέγγισε την ακτή και επιβίβασε τους παραθεριστές. Στη συνέχεια τους μετέφερε στο πλωτό περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος Ιεράπετρας, για την οριστική απομάκρυνσή τους προς την περιοχή του Μακρύ Γιαλού, όπου αποβιβάστηκαν σώοι και ασφαλείς.

Το Λιμενικό Σώμα και οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητες σε παραλίες και ακτές όσο διαρκούν τα έντονα φαινόμενα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.