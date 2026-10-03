Μας έκανε τη χάρη ο καιρός και η προγραμματισμένη συναυλία του Βασίλη Σκουλά ολοκληρώθηκε κανονικά, το βράδυ της Πέμπτης 1η Οκτωβρίου. Μετά ξεκίνησε η κακοκαιρία! Η εκδήλωση ξεκίνησε με καντάδα γύρω από τη Λίμνη.

Οι θεατές, ανάμεσά τους και πολλοί επισκέπτες μας, απόλαυσαν τα πολύ όμορφα τραγούδια του Βασίλη Σκουλά, μιας ξεχωριστής φωνής που κουβαλά την ψυχή και την παράδοση της Κρήτης.

«Ξυπνήσαν μνήμες από την αναβίωση της καντάδας γύρω από τη Λίμνη» ανέφερε ο Βασίλης Σκουλάς, πριν αρχίσει το πρόγραμμά του: «Χάρηκα με τα χορευτικά και μουσικά συγκροτήματα της περιοχής, με τις υπέροχες στολές τους. Χάρηκα που είδα πολλά νέα παιδιά, αυτά που είναι το μέλλον και μας κάνει να αισθανόμαστε πολύ αισιοδοξία και ελπίδα, ότι η παράδοσή μας θα συνεχιστεί με πολύ μεράκι».

Με τη σειρά του, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολού κ. Μανώλης Μενεγάκης αναφέρθηκε «στο Φεστιβάλ των Κρηνών φιλοδοξεί να ενώσει όλες τις δημοτικές κοινότητες της περιοχής μας μέσα από την ιστορία, την τοπική και την παράδοση τους. Εκτός από τη μουσική, το βασικό στοιχείο της κρητικής παράδοσης είναι το ήθος, το οποίο εσείς επαξίως το μεταλαμπαδεύετε και στην επόμενη γενιά».

Το καλωσόρισμα, με θερμά λόγια για το έργο του καλλιτέχνη, έγινε από την αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Γεωργία Πολυχρονάκη.

ΛΕΩΝ.Κ.