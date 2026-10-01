Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Σητείας «ο Μύσων» καταδικάζει απερίφραστα τη βίαιη επίθεση που δέχτηκε η διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια μέσα στον χώρο εργασίας της και νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα ρινός. Ό,τι κι αν προηγήθηκε, δεν δικαιολογεί καμία σωματική βία, καμία απειλή και καμία εισβολή σε σχολική μονάδα. Κανένας χώρος και πολύ περισσότερο το σχολείο δεν είναι χώρος αυτοδικίας. Η ασφάλεια των εκπαιδευτικών και των παιδιών είναι αδιαπραγμάτευτη.

Ταυτόχρονα, όσα καταγράφηκαν σε βίντεο, όπου η εκπαιδευτικός εμφανίζεται να φωνάζει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, δεν μπορούν και δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν με ελαφρότητα. Η παιδαγωγική σχέση με τα μικρά παιδιά στηρίζεται στην προστασία, στην ηρεμία και στον σεβασμό. Το ζήτημα αυτό όμως εμπίπτει στις αρμόδιες θεσμικές διαδικασίες και όχι στους τηλεοπτικούς «μαϊντανούς» που δημιουργούν κλίμα ισοπέδωσης, προωθούν την αυτοδικία (θα την πήγαινα μαλλί-τσιμέντο) και προκαλούν το στήσιμο λαϊκών δικαστηρίων.

Διαπιστώνουμε με ανησυχία όμως ότι:

Ένα σύντομο βίντεο, αποπλαισιωμένο, δεν αρκεί για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Το ίδιο ισχύει και για τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν δημόσια. Απαιτείται πλήρης και αμερόληπτη διερεύνηση.

Η υπερέκθεση της συναδέλφισσας, των παιδιών και των οικογενειών τους στα μ.μ.ε βλάπτει όλους και υπονομεύει την εμπιστοσύνη ανάμεσα σε σχολείο και γονείς.

Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο ούτε προκύπτει σε κενό. Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται υπό συνθήκες υποστελέχωσης, ελλείψεων σε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, μεγάλου αριθμού παιδιών ανά τμήμα και συνεχούς πίεσης από μια πολιτική (της Κυβέρνησης) που φορτώνει το δημόσιο σχολείο με ευθύνες, χωρίς πόρους και χωρίς προστασία.

Ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Σητείας διεκδικούμε:

Άμεση και πλήρη κάλυψη, από την Πολιτεία, των ιατρικών και νομικών εξόδων της συναδέλφισσας αλλά και την ψυχολογική της υποστήριξη. Παρακολούθηση της ποινικής διαδικασίας για την επίθεση και συνολική θεσμική στήριξη των εκπαιδευτικών από την Πολιτεία. Θεσμοθέτηση νομικού συμπαραστάτη του εκπαιδευτικού για δωρεάν νομική στήριξη και εκπροσώπηση από την Πολιτεία σε περιπτώσεις βίας, καταγγελιών και πειθαρχικών διαδικασιών, ώστε κανένας συνάδελφος να μη μένει μόνος και απροστάτευτος. Διεξαγωγή της ΕΔΕ με πλήρη διαφάνεια, δικαίωμα υπεράσπισης και συμμετοχή εκπροσώπου του κλάδου, χωρίς προαποφασισμένο αποτέλεσμα. Μόνιμη στελέχωση κάθε σχολικής μονάδας με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό, μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα και ουσιαστική στήριξη των διευθυντικών στελεχών. Ενισχυμένη, σταθερή και ουσιαστική στήριξη των σχολικών μονάδων που εξυπηρετούν κοινωνικά ευάλωτους πληθυσμούς, με το αναγκαίο εκπαιδευτικό και επιστημονικό προσωπικό και ουσιαστική διασύνδεση με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Σαφές πλαίσιο προστασίας των σχολικών μονάδων από κάθε μορφή εισβολής και βίας. Άμεση εισαγγελική παρέμβαση στους τηλεοπτικούς «μαιντανούς» που δημόσια προτρέπουν σε άσκηση σωματική βία προς εκπαιδευτικούς και δικαιολογούν τέτοια περιστατικά. Η δημοκρατία δεν είναι ασυδοσία, λειτουργεί με κανόνες, αρχές, αξίες και θεσμούς. Να τηρηθούν στο ακέραιο και προς κάθε κατεύθυνση.

Καλούμε τη ΔΟΕ να σταθούν έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφισσας και να αποκρούσουν την επιχείρηση εξαγωγής εύκολων συμπερασμάτων. Καλούμε όλους τους/τις συναδέλφους σε ενότητα και συλλογική δράση.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Αλεξάκης Αλέξανδρος Ζαχαριάδου Αγγέλα