Με έγγραφο της η ΕΠΣ Λασιθίου ενημέρωσε επίσημα για την αναβολή της 2ης αγωνιστικής της Α κατηγορίας και τον ορισμό της για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά αναφέρει:

Λόγω ακραίων Καιρικών Φαινομένων πού επικρατούν και θα συνεχίσουν να επικρατούν τις επόμενες (2) δύο ημέρες στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ σύμφωνα με την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της 02 Οκτωβρίου 2026 (ώρα 18.00΄) κατόπιν εντολής τού Προέδρου της Ε.Π.Σ.ΛΑΣΙΘΙΟΥ κ. Γεωργίου Πατεράκη βάσει τού (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ) 2026 (Κ.Α.Π.) Άρθρο 22 παράγραφος 7α) και προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα όλων των εμπλεκομένων στους αγώνες ήτοι (Ποδοσφαιριστών–Προπονητών—Διαιτητών—Φιλάθλων και τα λοιπά) «ΑΝΑΒΑΛΕΙ» όλους τούς προγραμματισμένους αγώνες της Α΄ Κατηγορίας ( 2ης Αγωνιστικής) τού Σαββατοκύριακου 03 και 04 Οκτωβρίου 2026 σύμφωνα με το αγωνιστικό πρόγραμμα πού σας έχουμε αποστείλει.

Οι ημερομηνία διεξαγωγής αυτών των αγώνων ορίζεται για ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.