Σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό με την ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τους δημάρχους των πληγεισών περιοχών και εκπροσώπους του τουριστικού τομέα και των αγροτών βρίσκεται ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης για την καλύτερη αντιμετώπιση των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων που πλήττουν το Λασίθι, την άμεση καταγραφή και αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών στις υποδομές και την ουσιαστική αποζημίωση των πληγέντων.
Ο κ. Πλακιωτάκης σε συνεργασία με τους Δημάρχους Ιεράπετρας, Σητείας, Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου καταγράφουν την κατάσταση που έχει έχει διαμορφωθεί στο Λασίθι από την έντονη κακοκαιρία.
Παράλληλα, έχει ήδη προβεί σε επικοινωνία με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για την Κρατική Αρωγή, Κώστα Κατσαφάδο ο οποίος θα βρίσκεται την Δευτέρα στην Κρήτη για τη συνολική αποτίμηση των ζημιών και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών.