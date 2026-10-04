Σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό με την ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τους δημάρχους των πληγεισών περιοχών και εκπροσώπους του τουριστικού τομέα και των αγροτών βρίσκεται ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης για την καλύτερη αντιμετώπιση των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων που πλήττουν το Λασίθι, την άμεση καταγραφή και αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών στις υποδομές και την ουσιαστική αποζημίωση των πληγέντων.

Ο κ. Πλακιωτάκης σε συνεργασία με τους Δημάρχους Ιεράπετρας, Σητείας, Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου καταγράφουν την κατάσταση που έχει έχει διαμορφωθεί στο Λασίθι από την έντονη κακοκαιρία.

Παράλληλα, έχει ήδη προβεί σε επικοινωνία με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για την Κρατική Αρωγή, Κώστα Κατσαφάδο ο οποίος θα βρίσκεται την Δευτέρα στην Κρήτη για τη συνολική αποτίμηση των ζημιών και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής σε δηλώσεις του επισημαίνει πως “Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις η ασφάλεια των πολιτών, ωστόσο πρέπει άμεσα να γίνει αποτίμηση των καταστροφών σε κρατικές υποδομές, ιδιωτικές περιουσίες και αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή.

Είναι επιτακτική ανάγκη η εξίσου άμεση αποκατάσταση των οδικών δικτύων και η ουσιαστική αποζημίωση όλων των πληγέντων. Για τον λόγο αυτό είμαι σε συνεχή επαφή με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για την Κρατική Αρωγή, Κώστα Κατσαφάδο, ο οποίος θα βρίσκεται τη Δευτέρα στην Κρήτη για τη συνολική αποτίμηση των ζημιών και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών.

Παράλληλα, βρίσκομαι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΕΛΓΑ για την στήριξη των πληγέντων αγροτών και κτηνοτρόφων ιδίως του Οροπεδίου όπου η καταστροφή είναι σχεδόν ολοκληρωτική”.