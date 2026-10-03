Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Κρήτη τις επόμενες ώρες, καθώς τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν, με το βόρειο τμήμα του νησιού να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του ΕΡΤnews Γιώργος Εμμανουήλ, οι επόμενες τρεις έως τέσσερις ώρες είναι οι πιο κρίσιμες ως προς την ένταση των φαινομένων. Στη συνέχεια, μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, η ένταση των βροχών και των καταιγίδων αναμένεται να μειωθεί, χωρίς ωστόσο να σταματήσουν.

«Η προσοχή πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει», σημείωσε, καθώς τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται στα ίδια σημεία, κυρίως βόρεια της οροσειράς που διασχίζει την Κρήτη από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Πορτοκαλί συναγερμός έως αύριο το μεσημέρι

Ο πορτοκαλί συναγερμός παραμένει σε ισχύ για την Κρήτη, αλλά και για τα Δωδεκάνησα, συμπεριλαμβανομένης της Ρόδου και των νοτιότερων νησιών του συμπλέγματος, έως το μεσημέρι της Κυριακής.

Μετά την υποχώρηση της έντασης των φαινομένων, θα ακολουθήσουν ακόμη περίπου 12 έως 15 ώρες με εξασθενημένες βροχές, οι οποίες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, δεν αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα.

Η ουσιαστική βελτίωση του καιρού στην Κρήτη αναμένεται από το πρωί της Δευτέρας.

Υποχωρούν σταδιακά οι άνεμοι στο Αιγαίο

Σταδιακή βελτίωση αναμένεται και στις θαλάσσιες συνθήκες.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο, που έφτασαν έως και τα 9 μποφόρ, αναμένεται να υποχωρήσουν από τις 19:00 του Σαββάτου, οπότε αίρεται το σχετικό πρόβλημα για τα μεγάλα πλοία.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε ο Γιώργος Εμμανουήλ, ορισμένα δρομολόγια μπορούν να πραγματοποιηθούν και νωρίτερα, ανάλογα με τη θαλάσσια περιοχή που διασχίζουν, καθώς δεν επικρατούν παντού οι ίδιες εντάσεις ανέμων.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν στα 8 μποφόρ έως το απόγευμα της Κυριακής, ενώ στη συνέχεια αναμένεται περαιτέρω εξασθένηση, με τις εντάσεις να υποχωρούν στα 7 μποφόρ.