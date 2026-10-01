Σε τελευταία ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία, ο Δήμος Σητείας παραμένει σε κατάσταση red code.
Ώς εκ τούτου και για λόγους προστασίας του πληθυσμού, οι σχολικές μονάδες του Δήμου Σητείας και για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου , θα παραμείνουν σε αναστολή λειτουργίας.
Με συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και των διευθυντών των σχολικών μονάδων θα πραγματοποιηθούν αυτοψίες σε σχολικά κτίρια για να διαπιστωθεί αν δημιουργήθηκαν τυχόν προβλήματα στις υποδομές από την έντονη σημερινή βροχόπτωση