Σε τελευταία ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία, ο Δήμος Σητείας παραμένει σε κατάσταση red code.

Ώς εκ τούτου και για λόγους προστασίας του πληθυσμού, οι σχολικές μονάδες του Δήμου Σητείας και για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου , θα παραμείνουν σε αναστολή λειτουργίας.