Μία πιλοτική εφαρμογή που χρησιμοποιεί drones και τεχνητή νοημοσύνη για την παρακολούθηση κοπαδιών στην κρητική ύπαιθρο, επινόησαν επιστήμονες και ερευνητές του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.

Οι δύο ερευνητικές ομάδες βρίσκονται στον πυρήνα της ελληνικής πιλοτικής εφαρμογής του ευρωπαϊκού έργου AGRARIAN, που συνδυάζει drones και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο να προσφέρει στους κτηνοτρόφους καλύτερη εικόνα για τη θέση, την κίνηση και την κατάσταση των ζώων τους, ακόμη και σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές. Εκεί δηλαδή, όπου ο έγκαιρος εντοπισμός ενός ζώου που έχει απομακρυνθεί, τραυματιστεί ή παρουσιάζει ασυνήθιστη συμπεριφορά, δεν είναι πάντα εύκολος.

Επιστημονικός υπεύθυνος της εφαρμογής και του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου, είναι ο αντιπρύτανης Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τεχνικών Υποθέσεων, καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Γεώργιος Αραμπατζής. Όπως εξηγούν οι κατασκευαστές, «drones πετούν πάνω από τις περιοχές βόσκησης και συλλέγουν εικόνες υψηλής ανάλυσης και δεδομένα, παρέχοντας πολύτιμα στοιχεία για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του κοπαδιού. Αλγόριθμοι μηχανικής όρασης και τεχνητής νοημοσύνης αξιοποιούν τα δεδομένα αυτά για τον εντοπισμό των ζώων, την παρακολούθηση της κίνησής τους και την επισήμανση πιθανών προβλημάτων ή επικίνδυνων καταστάσεων. Έτσι, οι εικόνες από το πεδίο μετατρέπονται σε χρήσιμη πληροφορία για τον κτηνοτρόφο, βοηθώντας τον να γνωρίζει πότε και πού χρειάζεται η παρέμβασή του».

Η ιδέα για πιλοτική εφαρμογή γεννήθηκε μέσα από την ανταλλαγή ιδεών της ερευνητικής ομάδας indigo του Πολυτεχνείου Κρήτης με ερευνητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η συμμετοχή του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, συνέβαλε στη σύνδεση της ερευνητικής προσπάθειας με τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας. Αφετηρία, όπως τονίζεται, δεν ήταν μια τεχνολογία που αναζητούσε εφαρμογή, αλλά μια ανάγκη των κτηνοτρόφων της Κρήτης. «Η εφαρμογή έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία στην Κρήτη, επιτρέποντας να αξιολογηθεί τι είναι χρήσιμο και εφαρμόσιμο στην καθημερινότητα του κτηνοτρόφου: καλύτερη εποπτεία του κοπαδιού, λιγότερες άσκοπες μετακινήσεις και ταχύτερη αντίδραση όταν προκύπτει ένα περιστατικό που χρειάζεται προσοχή».

Από πλευράς του Πολυτεχνείου Κρήτης, γίνεται λόγος για μία προσπάθεια η οποία αποτελεί ένα χειροπιαστό παράδειγμα «του πώς η εξωστρέφεια του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε σύμπραξη με τοπικούς φορείς όπως το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, και η συνεργασία του με ερευνητικά ιδρύματα όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μπορούν να δημιουργήσουν λύσεις με αναπτυξιακή αξία για την Κρήτη».

Το AGRARIAN χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντονίζεται από το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».