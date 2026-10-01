Μεγάλης έντασης βροχοπτώσεις σημειώνονται από το πρωί και στην περιοχή του Δήμου Σητείας. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στην περιοχή του Παλαικάστρου, από τις 6 έως τις 10 το πρωί, τα χιλιοστά της βροχής έφθασαν τα 150 όπως ανέφερε με δηλώσεις του στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκος Φυγετάκης.

Η ευρύτερη περιοχή του Παλαικάστρου έχει συγκεντρώσει μεγάλο όγκο νερού ως τώρα σε σημεία όπως η γέφυρα του Αγκαθιά αλλά και στο δρόμο προς Μαριδάτη στον οποίο το πρωί παρασύρθηκε και όχημα χωρίς την ώρα εκείνη να υπάρχει επιβαίνον το οποίο εντοπίστηκε λίγο αργότερα.

Συνεργεία του Δήμου, όπως είπε ο κ. Φυγετάκης έχουν μεταβεί τόσο στην συγκεκριμένη περιοχή όσο και σε άλλες όπως και στην παράκαμψη του Κουρεμένου , προκειμένου να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων.

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες όπως η Πυροσβεστική, η Αστυνομία κλπ, όλοι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ενώ όπως πρόσθεσε νωρίτερα σήμερα το πρωί διεξήχθη κι έκτακτη συνεδρίαση του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

Σε ότι αφορά το οδικό δίκτυο του Δήμου υπάρχουν σε διάφορα σημεία πέτρες και χώματα και βέβαια συνιστάται στους πολίτες να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι διερχόμενοι οδηγοί . Γενικότερα υπάρχει οδηγία από την Πολιτική Προστασία για περιορισμό μετακινήσεων εντός κι εκτός της πόλης στην οποία επίσης κατά διαστήματα όπου η βροχή είναι έντονη και έχει διάρκεια, συσσωρεύονται μεγάλες ποσότητες νερού σε δρόμους , στον κόμβο των φαναριών κλπ , ωστόσο όπως ανέφερε ο κ Φυγετάκης δεν έχουν καταγραφεί ως τώρα σημαντικά προβλήματα αφού είχαν καθαρισθεί οι σχάρες , οπότε γίνεται απορροή .

Τέλος σύμφωνα με την υπάρχουσα πληροφόρηση , πρόβλημα εντοπίζεται αυτή την ώρα σε μεγάλη παραθαλάσσια ξενοδοχειακή μονάδα της Σητείας όπου έχει μεταβεί η Πυροσβεστική για άντληση υδάτων στο ισόγειο χώρο του ξενοδοχείου.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ