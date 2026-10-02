Στο Κάστρο των Παραμυθιών!

Γινόμαστε όλοι μια αγκαλιά για τα πιο μαγικά Χριστούγεννα στη Σητεία!

Αγαπητοί εθελοντές, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, επαγγελματίες και δραστήριοι πολίτες του τόπου μας …

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν (σε 88 ημέρες) και η Σητεία ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά της! Φέτος θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό, μια γιορτή γεμάτη φως, χαμόγελα, μουσική και παιδικά χαμόγελα που θα μείνει σε όλους μια όμορφη ανάμνηση!

Για να ζωντανέψει όμωςΤο Κάστρο των Παραμυθιώνχρειαζόμαστε τη δική σας ενέργεια, τη δημιουργικότητα, το μεράκι και την αγάπη για τον τόπο μας. Κανένα παραμύθι δεν γράφεται από έναν μόνο άνθρωπο το γράφουμε όλοι μαζί!

Σας προσκαλούμε στη συνάντηση για τη διοργάνωση των φετινών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Σητείας: την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και ώρα 19:00 (7:00 μ.μ.) στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας

Ελάτε με τις ιδέες σας, την πρότασή σας, τον σύλλογό σας ή απλά με το χαμόγελο και τη διάθεση προσφοράς που σας διακρίνει.

Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να κάνουμε τη Σητεία τον πιο ζεστό και παραμυθένιο προορισμό των εορτών!

Η παρουσία και η συμμετοχή όλων σας είναι ο πραγματικός πρωταγωνιστής αυτής της γιορτής.

Σας περιμένουμε!