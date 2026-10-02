Στην απόφαση αναβολής των αγώνων της 2ης αγωνιστικής της Α’ κατηγορίας το Σαββατοκύριακο προχώρησε η ΕΠΣ Λασιθίου, λόγω των μετεωρολογικών προβλέψεων.

Ο ορισμός των αγώνων θα γίνει γνωστός τις επόμενες ώρες.