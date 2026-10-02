Χαιρετίζουμε τη δημιουργία και την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Προσομοίωσης και Κλινικών Δεξιοτήτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, μιας σημαντικής εκπαιδευτικής δομής που ενισχύει ουσιαστικά τις δυνατότητες εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης των φοιτητών και φοιτητριών μας.

Η δημιουργία του Κέντρου αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία με ιδιαίτερη αξία για την εκπαιδευτική αποστολή της Ιατρικής Σχολής, καθώς προσφέρει ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον για την ανάπτυξη και καλλιέργεια κλινικών δεξιοτήτων και την περαιτέρω αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στην Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής, Καθηγήτρια Ελένη Παπαδάκη, για την πρωτοβουλία, το όραμα και τη συμβολή της στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής δράσης, καθώς και στα μέλη ΔΕΠ και σε όλους όσοι συνεργάστηκαν και εργάστηκαν για τη δημιουργία του Κέντρου.

Πρωτοβουλίες αυτού του χαρακτήρα αναδεικνύουν τη δυναμική της ακαδημαϊκής μας κοινότητας και αποδεικνύουν ότι η συνεργασία, η δημιουργικότητα και η προσήλωση στη διαρκή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά και ουσιαστικά αποτελέσματα.

Ευχόμαστε το νέο Κέντρο να εξελιχθεί σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό εκπαιδευτικό πυλώνα της Ιατρικής Σχολής και να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος των φοιτητών και φοιτητριών μας.

Ελπίζουμε η πρωτοβουλία αυτή να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και παράδειγμα για τις υπόλοιπες Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη αντίστοιχων καινοτόμων δράσεων και υποδομών που υπηρετούν την ποιότητα της εκπαίδευσης και ενισχύουν τη συνολική ακαδημαϊκή μας πορεία.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης