Ο Άγιος Νικόλαος αποχαιρέτησε με βαθιά συγκίνηση την Νατάσα Παγκάλου. Αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που ξεχώριζε για το χαμόγελο, την καλοσύνη, την ευγένεια και, πάνω απ’ όλα, για την ανιδιοτελή διάθεσή της να προσφέρει.

Ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που, όταν υπήρχε ανάγκη, ήταν απλώς… εκεί.

Για χρόνια υπηρέτησε με αφοσίωση τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ως Σαμαρείτισσα, Αρχηγός του Τμήματος Σαμαρειτών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιπρόεδρος και στη συνέχεια Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Αγίου Νικολάου.

Με την ίδια αγάπη υπηρέτησε και τον αθλητισμό, ως Πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου «Άγιος Νικόλαος» και αντιπρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης. Για 25 χρόνια έδωσε στον αγαπημένο της Σύλλογο χρόνο, δύναμη και ψυχή.

Στήριξε αθλητές και διοργανώσεις, ενώ η εθελοντική της παρουσία στα Cliff Diving και SUP αποτελεί πλέον μέρος της ιστορίας τους. Γι’ αυτό και οι διοργανώσεις αυτές αφιερώθηκαν στη μνήμη της, όπως και το «Φεστιβάλ Κρητικού Στίβου» θα είναι για πάντα αφιερωμένο σε εκείνη.

Η προσφορά της, όμως, δεν είχε όρια. Ήταν παρούσα όπου υπήρχε ανάγκη, χωρίς να περιμένει τίποτα.

Και ακόμη και στη δική της δύσκολη δοκιμασία, δεν σταμάτησε να συμμετέχει, να προσφέρει, να νοιάζεται. Δεν σταμάτησε να χαμογελά.

Αυτό το χαμόγελο θα μείνει στη μνήμη όλων.

Μαζί με την ανθρωπιά της, την προσφορά της και την αγάπη που έδωσε απλόχερα.