Με απόλυτη επιτυχία και διεθνή ακτινοβολία ολοκληρώθηκε στην πόλη μας η κορυφαία διοργάνωση «Agios Nikolaos on SUP 2026». Ο Άγιος Νικόλαος βρέθηκε για ακόμα μία φορά στο επίκεντρο του παγκόσμιου αθλητισμού, φιλοξενώντας το αναγνωρισμένο Παγκόσμιο Κύπελλο SUP της ICF καθώς και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Stand Up Paddling της Paddle Europe, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κανόε-Καγιάκ, Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας και Κυματολίσθησης.

Η φετινή διοργάνωση είχε ξεχωριστή σημασία για την τοπική μας κοινωνία, καθώς διεξήχθη στα «δικά μας» νερά. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην οργανωτική επιτροπή του Agios Nikolaos on SUP για την άψογη και παγκόσμιου επιπέδου εκτέλεση της διοργάνωσης, η οποία διαφήμισε τον τόπο μας σε όλο τον κόσμο.

Μια ιστορία θέλησης και προσωπικού θριάμβου.

Ο Θωμάς κλήθηκε να τρεξει προερχόμενος από έναν σοβαρό και επώδυνο τραυματισμό, ο οποίος τον κράτησε για μεγάλο διάστημα μακριά από το νερό και τις εντατικές προπονήσεις. Με τον χρόνο να πιέζει ασφυκτικά, είχε στη διάθεσή του μόλις δύο μήνες προετοιμασίας για να φτάσει στο επιθυμητο επίπεδο.

Για τον Θωμά αυτη η πρόκληση λειτούργησε ως καύσιμο. Η 6η θέση δεν ήρθε απλά «συμπτωματικά»· ήρθε επειδή κατάφερε στα «δικά του νερά», να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο όριο, σπάζοντας τα προσωπικά του ρεκόρ την πιο κρίσιμη στιγμή. Αυτή η επιτυχία αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη ότι όταν η ακλόνητη θέληση συναντά τη σωστή στρατηγική και την εμπιστοσυνη στον Θεο, τα εμπόδια μετατρέπονται σε σκαλοπάτια για την κορυφή.

Η «χρυσή» ομάδα των υποστηρικτών

Αυτός ο άθλος φέρει την υπογραφή του Θωμά, αλλά η ομάδα του ήταν το παν σε αυτή τη διαδρομή. Με απόλυτο επαγγελματισμό και προσήλωση στην ασφάλειά του, στάθηκαν στο πλευρό του:

Το προπονητικό τιμ: Όσκαρ Ρουιζ Περεζ και η δικη μας Έυη Ραφαϊλάκη, που σχεδίασαν ένα πρόγραμμα-εξπρές απαιτήσεων.

Όσκαρ Ρουιζ Περεζ και η δικη μας Έυη Ραφαϊλάκη, που σχεδίασαν ένα πρόγραμμα-εξπρές απαιτήσεων. Η επιστημονική υποστήριξη: Η διατροφολόγος Στεφανία Ζαχαροπουλου που θωράκισε τον οργανισμό του για τις ανάγκες του πρωταθλητισμού.

Παράλληλα, η επιστροφή του στο ανώτατο επίπεδο έγινε πραγματικότητα χάρη στην πολύτιμη και συνεχή εμπιστοσύνη των χορηγών του, που πίστεψαν στο όραμά του: το Wellness Lab, το μεζεδοπωλείο «Το Ποτηράκι».

Ο Θωμάς Δετορακης Λουμάι δεν κέρδισε απλά μια θέση στην παγκόσμια κατάταξη· κέρδισε τον σεβασμό όλων μας, δείχνοντας τι σημαίνει να πέφτεις, να σηκώνεσαι και να κοιτάζεις την κορυφή στα μάτια. Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε ολόψυχα η συνέχεια να είναι ακόμα πιο λαμπρή με την δυναμη του Θεου!!!

Οι γονείς και οι προπονητές του