Συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη, με τα φαινόμενα αυτή τη στιγμή να εκδηλώνονται στην περιφερειακή ενότητα Χανίων και κυρίως στις περιοχές, Ασκύφου, Φαλάσαρνα, Κάνδανος καθώς και στην περιοχή Ξυλόσκαλο.

Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, οι έντονες βροχοπώσεις αφορούν κυρίως τις περιοχές Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουράς και Σπήλι ενώ στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, καταγράφονται κυρίως στα ορεινά και νότια τμήματα.

Στις παραπάνω περιοχές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, παρατηρείται συσσώρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Για το λόγο αυτό, στις 15:03 εκδόθηκε και νέο μήνυμα από το 112 για τον περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα 3-10-2026, εκδόθηκαν δύο ακόμη μηνύματα -από το 112. Πιο συγκεκριμένα, στις 14:27, για τον περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Αμαρίου στο Ρέθυμνο, όπως και στις 11:55, για τον περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Μυλοποτάμου της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου αλλά και για την προληπτική μεταφορά πολιτών, σε υψηλότερα σημεία.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα φαινόμενα γενικά στην Κρήτη, αναμένονται ισχυρά έως τις απογευματινές ώρες σήμερα Σάββατο 03 Οκτωβρίου 2026 και γενικότερα η Περιφέρεια Κρήτης, παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έως και αύριο, Κυριακή 04 Οκτωβρίου 2026. Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης παραμένουν ισχυρές, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.