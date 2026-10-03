Την απόκτηση και του Άγγελου Κοντομίχη έκανε γνωστή η Αναγέννηση, αναφέροντας αναλυτικά:

Η Αναγέννησή μας συνεχίζει τη μεταγραφική της ενίσχυση και καλωσορίζει στην οικογένειά της τον μεσοεπιθετικό Άγγελο Κοντομίχη, έναν νεαρό και ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, γεννημένο το 2004, που έρχεται με όρεξη και φιλοδοξίες να φορέσει τη φανέλα της ομάδας μας!

Ο Άγγελος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία σε ανδρικό επίπεδο στον Άτλα FC Πάτρας, ενώ σε ηλικία 16 ετών έκανε το επόμενο βήμα, πραγματοποιώντας την πρώτη του μεταγραφή στην ΠΑΕ Ιωνικός. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Αστέρα Πετριτή στη Γ’ Εθνική, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια φόρεσε τη φανέλα της Θύελλας Καμαρίου, με την οποία κατέκτησε το Πρωτάθλημα τη σεζόν 2024-2025.

Με εμπειρίες παρά το νεαρό της ηλικίας του και με διάθεση για νέες προκλήσεις, ο Άγγελος αποτελεί ακόμη μία σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της Αναγέννησης!

Άγγελε, καλώς ήρθες στην οικογένεια της Αναγέννησης!

Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!

~ Συνεχίζουμε ΜΑΖΙ !