Euroleague: Ο Καρ «εκτέλεσε» σε νεκρό χρόνο τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός ήταν «αγκαλιά» με τη νίκη 6΄΄ πριν τη λήξη, μετά από συγκλονιστική «μάχη» με τη Βίρτους, στην Μπολόνια, αλλά δεν υπολόγισε στον Μάρκους Καρ.

Ο Καναδός με buzzer beater τρίποντο εκτός ισορροπίες «έγραψε» το τελικό, 96-94, οδηγώντας στην πρώτη νίκη την ομάδα του και υποχρεώνοντας στην πρώτη ήττα τον Πρωταθλητή Ευρώπης, αυτή τη σεζόν, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.

Σε μια βραδιά που ο Εμπάι Εντζάι «συστήθηκε» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, σημειώνοντας 17 πόντους στην 4η περίοδο και 23 συνολικά (και 7 ριμπάουντ), ο Ολυμπιακός «πλήρωσε» την αναποτελεσματική άμυνά του.

Ο Ζαν Μοντέρο με παλικαρίσιο καλάθι στα 10΄΄ πριν τη λήξη είχε δώσει προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους» (93-94), αλλά ο Μάρκους Καρ εξελίχτηκε σε «δήμιο» των παικτών του Μπαρτζώκα, γράφοντας ένα επικό “ happy end” για την ομάδα του, με 22 πόντους και 10 ασίστ.

Ο Μπράιαντ Ντάνστον έκανε ντεμπούτο στη 2η θητεία του στον Ολυμπιακό, με εξαιρετική προσπάθεια στη ρακέτα (6 πόντους, 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ), ενώ 8 ασίστ μοίρασε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Ο Εβάν Φουρνιέ με 1/6 τρίποντα (6 πόντους) δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.

Ο Μοντέρο είχε 0/5 τρίποντα σε μία βραδιά που η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και τέλειωσε το ματς με 8 πόντους και 4 ασίστ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε ξεκινήσει με 5/5 τρίποντα στην 1η περίοδο από τα 6/9 συνολικά που πέτυχε, για τους 22 πόντους, ενώ 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο έδωσε στον Ολυμπιακό ο Σάσα Βεζένκοφ.

Εκτός από τον «θύτη» Μάρκους Καρ, ο Άλεξ Μουμπρού είδε τον Αλιού Ντιαρά να υπερέχει στη ρακέτα, με 18 πόντους και 14 ριμπάουντ (!). Ο Άλστον είχε 17 πόντους και 12 πέτυχε ο Μουρ, σε μια βραδιά που η Βίρτους, έπαιξε σε φρενήρη ρυθμό και έστειλε μήνυμα πως καμία ομάδα της Euroleague, δεν θα περάσει ένα εύκολο βράδυ στην Μπολόνια.

Επέστρεψε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού εν συγκρίσει με τον αγώνα στο Κάουνας ο Κόρι Τζόσεφ, εκτός παρέμεινε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ (τενοντίτιδα) ο οποίος παρέμεινε στην Αθήνα για θεραπευτική αγωγή αυτή την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν στη Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 33-30, 49-50, 75-70, 96-94

Από τ’ αποδυτήρια τα… έβαζε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στο 1ο δεκάλεπτο του αγώνα Βίρτους Μπολόνια-Ολυμπιακός. Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ που είχε περιοριστεί στους 10 πόντους κόντρα στη Ζαλγκίρις, σημείωσε 15 πόντους με 5/5 τρίποντα μετά το τζάμπολ, ενώ μοίρασε και 2 ασίστ στην 1η περίοδο.

Μαζί και με τα 3/3 τρίποντα του Βεζένκοφ, τον Ταϊρίκ Τζόουνς να μαρκάρει τον σέντερ της ιταλικής ομάδας, Αλιού Ντιαρά και τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάρι να βοηθά σε “ deflections”, o Oλυμπιακός μπήκε εξαιρετικά στην επίθεση. Η άμυνα, όμως των «ερυθρόλευκων» δεν αποδείχτηκε αποτελεσματική, επιτρέποντας στον Καναδό γκαρντ να σημειώνει 8 πόντους, στο Ντιαρά 6 και στον Τρεντ Φρέιζιερ 5. Με 10/11 δίποντα, η Βίρτους κατάφερε να προηγηθεί με 33-30, στο 10ο λεπτό.

Τους Μοντέρο, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Εντζάι και τον νεοαποκτηθέντα Ντάνστον στο «5» ξεκίνησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη 2η περίοδο. Η ομάδα του Πειραιά με επιμέρους σκορ 2-13 προσπέρασε με +8 για πρώτη φορά (35-43), όταν οι Μοντέρο και Εντζάι ανέλαβαν δράση στο σκοράρισμα.

Η επιστροφή του Άλστον στη θέση του πρώην «ερυθρόλευκου» Ντάνιελ Χάκετ συνοδεύτηκε με ένα come-back της Βίρτους, από σερί 11-0, με ιταλική υπεροχή στη ρακέτα, για να προσπεράσει με 46-43 η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού. Χολ, Τζόουνς, Ντάνστον και Εντζάι αγωνίστηκαν στο «5», αλλά ο φρενήρης ρυθμός της ομάδας της Μπολόνια ήταν αδύνατο ν’ αναχαιτιστεί από τον Πρωταθλητή Ευρώπης σ’ εκείνο το διάστημα.

Ο Εντζάι μείωσε σε 46-45, ο Φουρνιέ πήρες διαδοχικά σουτ και τα έχασε, όχι όμως και ο Μάρκους Καρ που «οργίαζε» από την περιφέρεια, δίνοντας 15 πόντους, αλλά και 5 ασίστ στους γηπεδούχους, ενώ με τρίποντο έκανε το 49-45. Φουρνιέ και Βεζένκοφ… το πήραν προσωπικά και οι δυό τους έστειλαν με προβάδισμα με βραχεία κεφαλή (49-50) τον Ολυμπιακό στ’ αποδυτήρια για το ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός είχε 10 ασίστ με 8 λάθη έναντι των 14ων ασίστ με 7 λάθη για τη Βίρτους, στο α΄ μέρος.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο β΄ μέρος με Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Βεζένκοφ και Χολ. Με την αρχική του πεντάδα δηλαδή. Όμως, η Βίρτους, πρώτα με διαδοχικούς πόντους του Ντιαρά και εν συνεχεία με λύσεις από Άλστον, Καρ, Ουέντελ, Ντιουφ και Φρέιζιερ επέβαλε τον ρυθμό της για το δικό της +6 (65-59) με επμέρους σκορ 16-9 έως τότε στην 3η περίοδο. Βεζένκοφ και Ντάνστον μείωσαν σε 68-63, κι ενώ ο Μάρκους Καρ είχε ευστοχήσει σε ένα 4ο προσωπικό τρίποντο, φτάνοντας τους 19 πόντους. Και μετά το +7 της Βίρτους από τον Μπο Κλίντμαν, ο Κόρεϊ Τζόσεφ με 4 πόντους ήταν καταλυτικός για να βρεθεί στο -4 (72-68), στο 30ό λεπτό η ομάδα του Πειραιά.

Με εξαιρετικές συνεργασίες Ντάνστον και Εντζάι, ο Σενεγαλέζος φόργουορντ έβαλε στο… καλάθι τους αντίπαλους ψηλούς με διαδοχικά καρφώματα, για το 75-76 του Ολυμπιακού. Ο Εντζάι πήρε και φάουλ από τον Χάκετ (μετά από challenge του Μουμπρού δεν μέτρησε το καλάθι) και με 2/2 βολές έκανε και το 75-78.

Ο Εμπάι Εντζάι ήταν ασταμάτητος, μετατρέποντας σε one-man show την 4η περίοδο. Συνέχισε να ίπταται και να περνά πάνω από τους ψηλύς της Βίρτους, για να φτάσει τους 16 πόντους (οι 10 στο 4ο δεκάλεπτο), για το 78-82 του Ολυμπιακού στα 6:17΄΄ πριν από τη λήξη). Ο Ντόρσεϊ έκανε το 80-83 με μία βολή και μετά το 82-83 από τον Έντουαρντς, ο Εντζάι ξαναχτύπησε με κάρφωμα από ασίστ του Μοντέρο (80-85).

Η Βίρτους έφερε το ματς στον πόντο (84-85) με Μουρ και Άλστον. Ο Ντάνστον πήρε επιθετικό ριμπάουντ, μετά από άστοχο σουτ του Μουρ, έβαλε και το καλάθι (84-87). Ο Σάσα Βεζένκοφ που είχε πάρει τις απαραίτητες ανάσες επέστρεψε, με εναπομείναντα χρόνο 3:08. Ο Έντουαρντς με 2/2 βολές μείωσε σε 86-87 κι ο Εντζάι έφτασε τους 20 πόντους (86-89), έχοντας σημειώσει πλέον τους 14 στο 4ο δεκάλεπτο. Άστοχος ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ, αλλά ο Μουρ Ουέντελ «τιμώρησε» τον Ολυμπιακό με τρίποντο για την ισοφάριση από πλευράς Βίρτους (89-89), 1.25΄΄.

Ο Ντιαρά πήρε το φάουλ και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με 2/2 βολές (91-89). Και ο Εντζάι ήταν ξανά εκεί μέσα στη ρακέτα, σαν από μηχανής Θεός, όταν ο Φουρνιέ αστόχησε σε τρίποντο, για να πάρει το επιθετικό ριμπάουντ και να φτάσει τους 22 πόντους (91-91). Ο Εντζάι έβαλε και μία βολή (91-92), ο Ντιαρά απάντησε (93-92) στα 31΄΄, με τον Φουρνιέ να στέλνει στη γραμμή των βολών τον Ντιαρά στα 20΄΄, με τον τελευταίο ν’ αστοχεί!

Κι ο Μοντέρο που σ’ αυτόν τον αγώνα τα είχε… σπάσει έξω από τα 6.75 (0/5 τρίποντα) σημείωσε το πλέον καθοριστικό καλάθι, τρυπώνοντας στη ρακέτα, στα 10΄΄ (93-94). Στα 6΄΄ η Βίρτους Μπολόνια στην επαναφορά, είδε τον κορυφαίο παίκτη της, Μάρκους Καρ, να ευστοχεί σε buzzer beater τρίποντο εκτός ισορροπίας και να χαρίσει στη Βίρτους την πρώτη νίκη της αυτή τη σεζόν (96-94).

Διαιτητές: Περούγκα (Ισπανία), Μπελόσεβιτς (Σερβία), Χάτζιτς (Κροατία)

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (Άλεξ Μουμπρού): Μπέλο 9 (2), Φρέιζιερ 9 (2), Καρ 22 (5), Μουρ 12 (2), Έντουαρντς 6, Μπαλντάσο, Άλστον 17 (2), Χάκετ 2, Φεράρι, Ντιαρά 18, Κλίντμαν 4, Ντιούφ 6

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ουόρντ 1, Μοντέρο 8, Βεζένκοφ 20 (2), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 22 (6), Εντζάι 23, Τζόσεφ 4, Ντάνστον 6, Χολ 2, Τζόουνς 2, Φουρνιέ 6 (1).

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